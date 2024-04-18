DOROFEEVA та Лебіга побили онлайн-рекорд українського Twitch та випустили пісню "А я все плакала" — слухати

Українська співачка DOROFEEVA та блогер Міша Лебіга. Фото: скріншот Twitch

Українська співачка DOROFEEVA та блогер Міша Лебіга випустили спільний трек "А я все плакала". Презентацію вони зробили на стрім, щоб зібрати донати для українських війькових та постраждалих родин від обстрілу в Чернігові.

Редакція Новини.LIVE слідкували за стрімом.

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DOROFEEVA та Лебіга випустили спільний трек "А я все плакала"

Блогер та співачка провели благодійну презентацію пісні. Вони поставили собі мету — зібрати кошти для постраждалих від обстрілу в Чернігові та на FPV-дрони для військових.

Українська співачка DOROFEEVA та блогер Міша Лебіга. Фото: скріншот Twitch

Це абсолютний рекорд на українському Twitch. Їх дивились одночасно 57 000 людей. Люди донатили практично зі швидкістю світла — понад 2 мільйона за перші 30 хвилин. На момент випуску статті взірки зібрали вже майже 4,5 мільйона гривень.

Блогер Міша Лебіга. Фото: скріншот Twitch

Пісня "А я все плакала" вже вийшла на всіх цифрових майданчиках, але кліп буде доступний лише о 9 ранку. Однак, зірки показали бекстейдж і свої образи. Продюсером був Іван Клименко.

Українська співачка DOROFEEVA та блогер Міша Лебіга. Фото: скріншот Twitch

Стилісти підібрали для Наді дуже жіночні образи — блискучу мінісукню, латексний червоний костюм і сукню-комбінацію ніжно-блакитного кольору.

Українська співачка DOROFEEVA. Фото: скріншот Twitch

Лебіга ж був у своєму звичному амплуа — чорні окуляри та шкірянка. Він розповів, що йому дуже сподобалось зніматися в кліпі і він хотів би повторити цей досвід.

Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер знялась в кліпі з звабливим чоловіком і нарвалась на хейт. Також Оля Полякова анонсувала концерт у Франції.