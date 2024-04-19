Блогер Миша Лебига рассказал, когда выпустит следующую песню

Певица DOROFEEVA и блогер Миша Лебига. Фото: стоп-кадр клипа "А я все плакала"

Недавно певица DOROFEEVA выпустила совместный трек с блоггером Мишей Лебигой "А я все плакала". Он настолько понравился фанатам, что они просят звезд написать еще песни.

Блогер ответил на запрос поклонников в Instagram.

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Блогер резко ответил на вопросы подписчиков, будет ли он еще создавать песни. Миша Лебига был в восторге от нового опыта, но на этом свою музыкальную карьеру хочет окончить.

"Какой трек? Вы что там е*нулись? Никогда бл*ть. Я выхожу из игры. Я вот, как начал, так и закончил. Вы сами оставайтесь в том шоу-бизнесе. Я лучше дома посижу, "Вагітну в 16" посмотрю. Это мой движняк. Все. До свидания", — резко ответил блогер.

Блогер Миша Лебига. Фото: instagram.com/misha_lebiga

Однако, манера общения блогера всегда юмористическая. Поэтому полностью непонятно, действительно ли он категорически против еще одного релиза. DOROFEEVA по этому поводу тоже ничего не комментирует.

Напомним, DOROFEEVA и Лебига собрали более 5 миллионов на стриме с презентацией песни "А я все плакала". Также мы рассказывали, что творилось в прямом эфире и почему Надя Дорофеева пила игристое из кастрюли.