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Блогер Лебига ответил фанатам, когда выпустит следующий хит

19 апреля 2024 23:05
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Блогер Миша Лебига рассказал, когда выпустит следующую песню
Певица DOROFEEVA и блогер Миша Лебига. Фото: стоп-кадр клипа "А я все плакала"
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Недавно певица DOROFEEVA выпустила совместный трек с блоггером Мишей Лебигой "А я все плакала". Он настолько понравился фанатам, что они просят звезд написать еще песни.

Блогер ответил на запрос поклонников в Instagram.

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Блогер резко ответил на вопросы подписчиков, будет ли он еще создавать песни. Миша Лебига был в восторге от нового опыта, но на этом свою музыкальную карьеру хочет окончить.

"Какой трек? Вы что там е*нулись? Никогда бл*ть. Я выхожу из игры. Я вот, как начал, так и закончил. Вы сами оставайтесь в том шоу-бизнесе. Я лучше дома посижу, "Вагітну в 16" посмотрю. Это мой движняк. Все. До свидания", — резко ответил блогер.

Блогер Михаил Лебига. Фото: instagram.com/misha_lebiga
Блогер Миша Лебига. Фото: instagram.com/misha_lebiga

Однако, манера общения блогера всегда юмористическая. Поэтому полностью непонятно, действительно ли он категорически против еще одного релиза. DOROFEEVA по этому поводу тоже ничего не комментирует.

Напомним, DOROFEEVA и Лебига собрали более 5 миллионов на стриме с презентацией песни "А я все плакала". Также мы рассказывали, что творилось в прямом эфире и почему Надя Дорофеева пила игристое из кастрюли.

Надя Дорофеева
музыка
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клипы
украинские звезды
песня
певица
Миша Лебига

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