Фіктивна екснаречена Козловського прокоментувала його одруження

Співак Віталій Козловський та блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Українська блогерка Раміна Есхакзай привітала співака Віталія Козловського з одруженням. Вони перебували у фіктивних стосунках заради піару.

Зірка виклала світлину в Instagram.

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Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай прокоментувала одруження співака Віталія Козловського. Раніше вони перебували у стосунках, втім, як з'ясувалось, це було не кохання, а лише черговий піар-хід.

Раміна виклала сторіз, в якому привітала свого "колишнього" зі зміною статусу.

"Пінаколада" — справа випадку. І все таки Шекспір напише не про нас", — написала Есхакзай.

Співак Віталій Козловський та блогер Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Фіктивний роман між Козловським та Есхакзай розпочався у 2016 році. Вони навіть пліткували, що співак освідчився дівчині, втім за рік вона його покинула.

Лише у 2022 році Козловський зізнався, що ці стосунки були лише гарною історією для іміджу.

Співак Віталій Козловський та блогер Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Раніше Віталій Козловський показав свою вагітну дружину. Також його екс-продюсер Ігор Кондратюк запідозрив, що артист покинув службу в ЗСУ.