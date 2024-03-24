Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Фіктивна екснаречена Козловського прокоментувала його одруження arrow

Фіктивна екснаречена Козловського прокоментувала його одруження

24 березня 2024 20:42
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Фіктивна екснаречена Козловського прокоментувала його одруження
Співак Віталій Козловський та блогерка Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Українська блогерка Раміна Есхакзай привітала співака Віталія Козловського з одруженням. Вони перебували у фіктивних стосунках заради піару.

Зірка виклала світлину в Instagram.

Читайте також:

Раміна Есхакзай кумедно відреагувала на одруження Віталія Козловського

Українська інтерв'юерка й блогерка Раміна Есхакзай прокоментувала одруження співака Віталія Козловського. Раніше вони перебували у стосунках, втім, як з'ясувалось, це було не кохання, а лише черговий піар-хід.

Раміна виклала сторіз, в якому привітала свого "колишнього" зі зміною статусу.

"Пінаколада" — справа випадку. І все таки Шекспір напише не про нас", — написала Есхакзай.

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
Співак Віталій Козловський та блогер Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Фіктивний роман між Козловським та Есхакзай розпочався у 2016 році. Вони навіть пліткували, що співак освідчився дівчині, втім за рік вона його покинула.

Лише у 2022 році Козловський зізнався, що ці стосунки були лише гарною історією для іміджу. 

Віталій Козловський та Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala
Співак Віталій Козловський та блогер Раміна Есхакзай. Фото: instagram.com/raminalalala

Раніше Віталій Козловський показав свою вагітну дружину. Також його екс-продюсер Ігор Кондратюк запідозрив, що артист покинув службу в ЗСУ.

шлюб
Віталій Козловський
весілля
роман
вагітність
українські зірки
Раміна Есхакзай

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом