Ізраїльську співачку на Євробаченні буде супроводжувати посилена охорона — причини

Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 співачка Еден Голан. Фото: instagram/golaneden/

Співачку Еден Голан буде супроводжувати на Євробачення-2024 охорона. Вони стануть найбільш захищеною делегацією за всю історію конкурсу.

Про це пише Ynetnews.

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Спецслужба Ізраїлю посилила охорону делегації на Євробачення-2024. Це найвищий рівень безпеки за історію конкурса та й рекорд для самої країни.

Причина в воєнному конфлікті в секторі Газа. Пісенний конкурс відбудеться в шведському місті Мальме, а воно відоме своїм численним мусульманським населенням, а також антиізраїльськими настроями.

Їхня представниця, співачка Еден Голан може бути потенційною мішенню для нападів 9 травня, коли вийде на сцену конкурсу під час другого півфіналу.

Нагадаємо, предстаницю Ізраєлю хотіли дискваліфікувати з Євробачення-2024 — що сталося. Також фан-клуби конкурсу оцінили учасників — на якому місці Україна.