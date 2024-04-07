Ізраїльську співачку на Євробаченні буде супроводжувати посилена охорона — причини

Бояться за її життя — Ізраїльську співачку на Євробаченні буде супроводжувати посилена охорона
Співачку Еден Голан буде супроводжувати на Євробачення-2024 охорона. Вони стануть найбільш захищеною делегацією за всю історію конкурсу.
Про це пише Ynetnews.
Ізраїль боїться за життя Еден Голан на Євробаченні-2024
Спецслужба Ізраїлю посилила охорону делегації на Євробачення-2024. Це найвищий рівень безпеки за історію конкурса та й рекорд для самої країни.
Причина в воєнному конфлікті в секторі Газа. Пісенний конкурс відбудеться в шведському місті Мальме, а воно відоме своїм численним мусульманським населенням, а також антиізраїльськими настроями.
Їхня представниця, співачка Еден Голан може бути потенційною мішенню для нападів 9 травня, коли вийде на сцену конкурсу під час другого півфіналу.
Нагадаємо, предстаницю Ізраєлю хотіли дискваліфікувати з Євробачення-2024 — що сталося. Також фан-клуби конкурсу оцінили учасників — на якому місці Україна.
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