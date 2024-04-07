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Бояться за її життя — Ізраїльську співачку на Євробаченні буде супроводжувати посилена охорона

7 квітня 2024 21:37
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Ізраїльську співачку на Євробаченні буде супроводжувати посилена охорона — причини
Представниця Ізраїлю на Євробаченні-2024 співачка Еден Голан. Фото: instagram/golaneden/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Співачку Еден Голан буде супроводжувати на Євробачення-2024 охорона. Вони стануть найбільш захищеною делегацією за всю історію конкурсу. 

Про це пише Ynetnews.

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Спецслужба Ізраїлю посилила охорону делегації на Євробачення-2024. Це найвищий рівень безпеки за історію конкурса та й рекорд для самої країни.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EDEN GOLAN (@golaneden)

Причина в воєнному конфлікті в секторі Газа. Пісенний конкурс відбудеться в шведському місті Мальме, а воно відоме своїм численним мусульманським населенням, а також антиізраїльськими настроями.

Їхня представниця, співачка Еден Голан може бути потенційною мішенню для нападів 9 травня, коли вийде на сцену конкурсу під час другого півфіналу.

Нагадаємо, предстаницю Ізраєлю хотіли дискваліфікувати з Євробачення-2024 — що сталося. Також фан-клуби конкурсу оцінили учасників — на якому місці Україна.

Євробачення
Ізраїль
війна
Сектор Гази
охорона
співачка
небезпека
Палестина

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