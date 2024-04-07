Израильская певица на Евровидении будет сопровождаться усиленной охраной — причины

Представительница Израиля на Евровидении-2024 певица Эден Голан. Фото: instagram/golaneden/

Певицу Эден Голан будет сопровождать на Евровидение-2024 охрана. Они станут самой защищенной делегацией за всю историю конкурса.

Об этом пишет Ynetnews.

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Спецслужба Израиля ужесточила охрану делегации на Евровидение-2024. Это самый высокий уровень безопасности за всю историю конкурса и рекорд для самой страны.

Причина в военном конфликте в секторе Газа. Песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё, а он известен своим многочисленным мусульманским населением, а также антиизраильскими настроениями.

Их представительница, певица Эден Голан, может быть потенциальной мишенью для нападений 9 мая, когда выйдет на сцену конкурса во время второго полуфинала.

Напомним, предстательницу Израиля хотели дисквалифицировать с Евровидению-2024 — что произошло. Также фан-клубы конкурса оценили участников — на каком месте Украина.