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Боятся за ее жизнь — Израильскую певицу на Евровидении будет сопровождать усиленная охрана

7 апреля 2024 21:37
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Израильская певица на Евровидении будет сопровождаться усиленной охраной — причины
Представительница Израиля на Евровидении-2024 певица Эден Голан. Фото: instagram/golaneden/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Певицу Эден Голан будет сопровождать на Евровидение-2024 охрана. Они станут самой защищенной делегацией за всю историю конкурса.

Об этом пишет Ynetnews.

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Спецслужба Израиля ужесточила охрану делегации на Евровидение-2024. Это самый высокий уровень безопасности за всю историю конкурса и рекорд для самой страны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by EDEN GOLAN (@golaneden)

Причина в военном конфликте в секторе Газа. Песенный конкурс состоится в шведском городе Мальмё, а он известен своим многочисленным мусульманским населением, а также антиизраильскими настроениями.

Их представительница, певица Эден Голан, может быть потенциальной мишенью для нападений 9 мая, когда выйдет на сцену конкурса во время второго полуфинала.

Напомним, предстательницу Израиля хотели дисквалифицировать с Евровидению-2024 — что произошло. Также фан-клубы конкурса оценили участников — на каком месте Украина.

Евровидение
Израиль
война
Сектор Газа
охрана
певица
опасность
Палестина

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