Фанати Євробачення дали перші бали — що отримали українки

Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України
Некомерційна організація OGAE, яка об’єднує відданих та досвідчених фанатів пісенного конкурсу "Євробачення", почала голосування в кожній країні. Свої бали виставили вже чотири регіональні представництва.
Відповідна інформація з’явилась у Facebook.
Голосування єврофанів OGAE
Першими свої бали виставили французькі шанувальники конкурсу. Рейтинг як і в класичному голосуванні — від 1 до 12. Бали отримують 10 з 37 країн, які відправляють своїх учасників на "Євробачення". Конкурс пройде на початку наступного місяця у шведському Мальме. Французи дали дуету Alyona Alyona та Jerry Heil три бали.
Від Туреччини, яка вже давно не бере участь в конкурсі, але фанати звідти є невід’ємною частиною євроспільноти, не дали жодного балу українкам. А ось від Ізраїля Альона Савраненко та Яна Шемаєва (справжні імена артисток) отримали сім балів. Тобто, це поточна четверта позиція в цій країні.
Четвертою, і станом на зараз, 07 квітня, останньою країною в організації OGAE, яка виставила бали стала Іспанія. Єврофани з південної країни теж не дали жодного балу українкам.
За результатами голосування майже однієї тисячі досвідчених шанувальників "Євробачення", Україна посідає поточну восьму сходинку. Поточною лідеркою є італійка Анджеліна Манго, яка перемогла на конкурсі "Санремо" в лютому.
Італія — Анджеліна Манго, La noia
Нагадаємо, раніше ми писали, як гурт ABBA переміг на "Євробаченні" 50 років тому. Також ми розповідали, що представниця Словенії на Євробаченні потрапила у скандал через російський гурт "Тату".
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