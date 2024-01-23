Болдвіна вперше помітили на публіці після повторного звинувачення у вбивстві українки

Актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Актора Алека Болдвіна вперше побачили на публіці після того, як велике журі штату Нью-Мексико висунуло йому звинувачення в ненавмисному вбивстві у справі про вбивство оператора Галини Гатчінс у 2021 році. Болдуїна сфотографували, гуляючи з дітьми на вулиці в Гемптоні, лише через кілька днів після висунення йому звинувачення.

Про це пише Daily Mail.

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65-річна зірка виглядав похмурим, одягнений у темно-синю пуховку, чорну сорочку, темні штани та кросівки. У суботу він опублікував в Instagram відео з пляжу в Монтоку, але нічого про звинувачення. Журнал PEOPLE повідомив, що нові звинувачення в ненавмисному вбивстві були "розчаруванням" і "дуже напруженими" для актора та його дружини Гіларії.

Актор Алек Болдвін. Фото: Splashnews.com

Актор Алек Болдвін з дітьми. Фото: Splashnews.com

"Вони чудово провели Різдво та Новий рік. Гіларії теж щойно виповнилося 40. Вони не хотіли так починати новий рік. Для Гіларії це стрес. Їм обом неприємно, що Алека знову звинувачують. Вони знали, що є ймовірність нового обвинувачення. Це дуже напружено", — говорить інсадер.

Болдвін звинувачується в ненавмисному вбивстві на підставі недбалого використання вогнепальної зброї та неповаги до безпеки інших. Якщо Болдвіна визнають винним, йому загрожує до 18 місяців в'язниці. У своїй заяві адвокати зірки Алекс Спіро та Люк Нікас сказали: "Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді".

Глорія Олред, адвокат батьків і сестри Галини, сказала у заяві: "Наші клієнти завжди шукали правду про те, що сталося в той день, коли Галину Гатчінс трагічно застрелили 21 жовтня 2021 року. Вони продовжують шукати правду в нашому цивільному позові, і вони також хочуть, щоб у системі кримінального правосуддя була відповідальність. Велике журі вирішило, що є достатньо доказів для висунення звинувачення Алеку Болдвіну в ненавмисному вбивстві. Ми з нетерпінням чекаємо кримінального процесу, який визначить, чи слід його засудити за передчасну смерть Галини".

21 жовтня 2021 року Болдвін знімав сцену в церкві, коли натиснув на курок свого револьвера і застрелив оператора Галину Гатчінс. Він наполягав на тому, що пістолет вистрілив спонтанно, коли він вдарив режисера Джоела Соузу в плече. Гатчінс була доставлена в лікарню, де пізніше була оголошена її смерть. Болдвін був допитаний офісом шерифа округу Санта-Фе після її смерті.

Нагадаємо, Алек Болдвін показав, як виглядає через три місяці після трагедії на зйомках "Іржі".

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