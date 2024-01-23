Болдвин впервые был замечен на публике после повторного обвинения в убийстве украинки

Актер Алек Болдуин. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/

Актера Алека Болдуина впервые увидели на публике после того, как большое жюри штата Нью-Мексико предъявило ему обвинение в непреднамеренном убийстве по делу об убийстве оператора Галины Хатчинс в 2021 году. Болдуина сфотографировали, гуляя с детьми на улице в Хемптоне, спустя всего несколько дней после предъявления ему обвинения.

Об этом пишет Daily Mail.

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65-летняя звезда выглядел мрачным, одетый в темно-синий пуховик, черную рубашку, темные брюки и кроссовки. В субботу он опубликовал в Instagram видео с пляжа в Монтоке, но ничего об обвинении. Журнал PEOPLE сообщил, что новые обвинения в непреднамеренном убийстве были "разочарованием" и "очень напряженными" для актера и его супруги Хилларии.

Актер Алек Болдуин. Фото: Splashnews.com

Актер Алек Болдуин с детьми. Фото: Splashnews.com

"Они прекрасно провели Рождество и Новый год. Хиларии тоже только исполнилось 40. Они не хотели так начинать новый год. Для Хиларии это стресс. Им обоим неприятно, что Алека снова обвиняют. Они знали, что есть вероятность нового обвинения. Это очень напряженно", — говорит инсадер.

Болдуин обвиняется в непреднамеренном убийстве на основании небрежного использования огнестрельного оружия и неуважения к безопасности других. Если Болдуина признают виновным, ему грозит до 18 месяцев тюрьмы. В своем заявлении адвокаты звезды Алекс Спиро и Люк Никас сказали: "Мы с нетерпением ждем нашего дня в суде".

Глория Олред, адвокат родителей и сестры Галины, сказала в заявлении: "Наши клиенты всегда искали правду о случившемся в тот день, когда Галину Хатчинс трагически застрелили 21 октября 2021 года. Они продолжают искать правду в нашем гражданском иске, и они также хотят, чтобы в системе уголовного правосудия была ответственность. Большое жюри решило, что есть достаточно доказательств для предъявления обвинения Алеку Болдуину в непреднамеренном убийстве".

21 октября 2021 года Болдуин снимал сцену в церкви, когда нажал на курок своего револьвера и застрелил оператора Галину Хатчинс. Он настаивал на том, что пистолет выстрелил спонтанно, когда ударил режиссера Джоэла Соузу в плечо. Хатчинс была доставлена в больницу, где позже была объявлена ее смерть. Болдуин был допрошен офисом шерифа округа Санта-Фе после его смерти.

Напомним, Алек Болдуин показал, как выглядит спустя три месяца после трагедии на съемках "Ржи".

Ранее с Алека Болдуина сняли обвинения в непреднамеренном убийстве украинки.