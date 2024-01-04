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Брат співачки Марії Бурмаки помер після поранення і контузії на фронті

4 січня 2024 15:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Брат співачки Марії Бурмаки помер після поранення і контузії на фронті
Марія Бурмака та її брат Святослав. Фото: instagram.com/mariaburmaka
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Марія Бурмака поділилася трагічною новиною. Її брат, який воював і був поранений, помер у лікарні. Причиною смерті став серцевий напад. 

Про це співачка повідомила у своєму Instagram

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Не витримало серце

Марія Бурмака розповіла, що її молодший брат Святослав служив у 43 Окремій Артилерійській Бригаді імені гетьмана Тараса Трясила. Проте квітні був комісований за станом здоров‘я після того, як був поранений і контужений. 

 

"Не витримувала його психіка. Не витримало врешті і серце. Нема таких слів, щоб описати як боляче нашій сім‘ї. Я завжди тебе буду дуже любити, Слава", — написала співачка у дописі, у якому опублікувала чорно-біле фото брата у військовій формі.  

Бурмака зазначила, що про час і місце прощання повідомить пізніше. 

Ще один брат виконавиці — Павло — також воює на фронті.

 

Сама співачка з початку повномасштабного вторгнення активно допомагає армії, збираючи гроші і закуповуючи те, що необхідно нашим бійцям. 

Нагадаємо, колишній чоловік співачки Марії Бурмаки трагічно загинув на Прикарпатті. 

Також ми писали, що українська актриса померла після ракетного обстрілу Харкова.

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