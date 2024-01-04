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Брат певицы Марии Бурмаки скончался после ранения и контузии на фронте

4 января 2024 15:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Брат певицы Марии Бурмаки скончался после ранения и контузии на фронте
Мария Бурмака и ее брат Святослав. Фото: instagram.com/mariaburmaka
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Мария Бурмака поделилась трагической новостью. Ее брат, который воевал и был ранен, умер в больнице. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Об этом певица сообщила в своем Instagram.

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Не выдержало сердце

Мария Бурмака рассказала, что ее младший брат Святослав служил в 43-й отдельной Артиллерийской Бригаде имени гетмана Тараса Трясила. Однако в апреле был комиссован по состоянию здоровья после того, как был ранен и контужен.

 

"Не выдерживала его психика. Не выдержало и сердце. Нет таких слов, чтобы описать как больно нашей семье. Я всегда тебя буду очень любить, Слава",  написала певица в публикации, в которой опубликовала черно-белое фото брата у военной форме.

Бурмака отметила, что о времени и месте прощания сообщит позже.

Еще один брат исполнительницы — Павел — тоже воюет на фронте.

 

Сама певица с начала полномасштабного вторжения активно помогает армии, собирая деньги и закупает то, что необходимо нашим бойцам.

Напомним, бывший муж певицы Марии Бурмаки трагически погиб в Прикарпатье.

Также мы писали, что украинская актриса скончалась после ракетных обстрелов Харькова.

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