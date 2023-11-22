Бред Пітт відреагував на те, що син назвав його засранцем

Акторка Анджеліна Джолі з сином. Фото: instagram.com/joliepittkids_/

Актор Бред Пітт відреагував на допис свого прийомного сина Пакса. Пост був опублікований в інстаграмі Пакса на День батька в 2020 році, коли йому було 16 років.

Про це пише Daily Mail.

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Пакс називає прийомного батька "засранцем світового класу", який "перетворив його життя на пекло", "жахливою і ганебною людиною", який "примушує своїх дітей тремтіти від страху". Джерела, близькі до Пітта, стверджують, що актор "пригнічений тим, як все затяглося".

"Сумно бачити, що Бреда зображують як "погану людину", хоча це далеко від істини", — говорить джерело.

Син Анджеліни Джолі та Бреда Пітта прокоментував стосунки з батьком. Фото: DailyMail.com

Пітт відчуває "велику повагу" до кожного зі своїх дітей і каже, що "воліє зберігати гідне мовчання" про ситуацію.

Пітт і Джолі познайомилися в 2005 році на зйомках фільму "Містер і місіс Сміт". Їхній роман почався ще тоді, коли актор був одружений з Дженніфер Еністон. У 2016 році Пітт і Джолі розлучилися після серйозного конфлікту на борту приватного літака. За заявою Джолі, Пітт, будучи в стані алкогольного сп'яніння, ображав її та дітей, посварився з Меддоксом і дозволяв собі насильство щодо неї та старшого сина.

Після цього вони багато років з'ясовували стосунки через суд: екс-подружжя вирішували питання, пов'язані з опікою над дітьми, а також з виноробною Chateau Miraval.

Нагадаємо, дочка Анджеліни Джолі "відмовилась" від прізвища батька.

Раніше Анджеліна Джолі найняла на роботу свою 15-річну дочку.