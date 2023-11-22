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Брэд Питт отреагировал на то, что сын назвал его засранцем

22 ноября 2023 09:47
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Брэд Питт отреагировал на то, что сын назвал его засранцем
Актриса Анджелина Джоли с сыном. Фото: instagram.com/joliepittkids_/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Актер Брэд Питт отреагировал на пост своего приемного сына Пакса. Пост был опубликован в соцсети Пакса в День отца в 2020 году, когда ему было 16 лет.

Об этом пишет Daily Mail.

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Пакс называет приемного отца "засранцем мирового класса", который "превратил его жизнь в ад", "ужасным и позорным человеком", который "заставляет своих детей дрожать от страха". Источники, близкие к Питту, утверждают, что актер "подавлен тем, как все затянулось".

"Грустно видеть, что Брэда изображают как "плохого человека", хотя это далеко от истины" , — говорит источник.

 

Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта прокомментировал отношения с отцом. Фото: DailyMail.com
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта прокомментировал отношения с отцом. Фото: DailyMail.com

Питт испытывает "большое уважение" к каждому из своих детей и говорит, что "предпочитает хранить достойное молчание" о ситуации.

Питт и Джоли познакомились в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит". Их роман начался еще тогда, когда актер был женат на Дженнифер Энистон. В 2016 году Питт и Джоли развелись после серьезного конфликта на борту частного самолета. По заявлению Джоли, Питт, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оскорблял ее и детей, поругался с Мэддоксом и позволял себе насилие в отношении нее и старшего сына.

После этого они много лет выясняли отношения через суд: экс-супруги решали вопросы, связанные с опекой детей, а также с винодельческой Chateau Miraval.

Напомним, дочь Анджелины Джоли "отказалась" от фамилии отца.

Ранее Анджелина Джоли наняла на работу свою 15-летнюю дочь.

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