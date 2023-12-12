Бренд Zara потрапив у скандал через "нетолерантну" до війни в Ізраїлі фотосесію

Модель у новій кампанії бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/

Іспанський бренд Zara потрапив у скандал через свою останню кампанію, випущену минулого тижня. У мережі проводять візуальні паралелі між рекламою та кризою в Секторі Гази.

Про це пише The Cut.

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Фотосесія, опублікована 7 грудня, за участю моделі Крістен МакМенамі та сфотографована Тімом Вокером, має серію зображень, на яких МакМенамі позує у приміщенні, наповненому порожніми коробками та зруйнованими стінами. Навколо неї пил, гіпсокартон, уламки, щебінь і статуї, у деяких з яких відсутні кінцівки, а інші загорнуті в білу тканину. На одній фотографії Макменамі тримає жорсткий манекен, загорнутий у білий саван. На деяких кадрах інші моделі навколо неї вкриті пилом.

Нова кампанія бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/

Нова кампанія бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/

Люди швидко провели паралелі між модною рекламою та зображеннями, які бачили в Секторі Гази після атак ХАМАС 7 жовтня на півдні Ізраїлю. Користувачі соціальних мереж в Інтернеті називають кампанію нечутливою, а деякі навіть заявляють, що вважають її навмисною.

"Навіть якщо це була помилка — ви недостатньо обізнані в поточних справах, щоб працювати в маркетингу".

"Чи зіткнеться Zara з наслідками своєї нетолерантної кампанії, коли справа доходить до її франшиз на Близькому Сході? Вони роблять багато грошей на нас. І, звичайно, це не випадковість".

"Я більше ніколи нічого не куплю в ZARA", — написав інший користувач у Twitter.

Вокер, фотограф кампанії, став відомим у 1990-х роках і працював для Vogue і W Magazine, відомий своїм незвичайним стилем, що межує з фантастикою.

"Фотограф завжди був одержимий ідеєю руїни", — сказав у TikTok творець модного контенту ly.as0 і додав, що фотографії не були зроблені з прямим відношенням до Гази.

I don’t believe anyone in branding or marketing saw the wrapped statue in that Zara photo shoot and didn’t think of this. But even if it was a mistake - you’re not aware enough of current affairs to be working in marketing you approved it through ignorance. This image is searing pic.twitter.com/jYlNBCJUjg — Seána (@GrantSana) December 11, 2023

Will Zara face any consequences of its disgusting campaign when it comes to its franchises in the Middle East? They make a lot of 💰 from us. And surely this is no coincidence. pic.twitter.com/tJYjEMA5wJ — Lubna Hamdan (@LubnaHamdan0) December 11, 2023

Кілька годин тому у компанії Zara виступали з офіційною заявою щодо історії.

у компанії Zara виступали з офіційною заявою. Фото: instagram.com/zara/

"Кампанія, яка народилася у липні, була знята у вересні, представляє собою серію незакінчених скульптур у студії, які створені з єдиною метою — показати вбрання у мистецькому контексті. На жаль, деякі клієнти почуваються ображеними через ці світлини, які зараз видалені. Дехто побачив в них те, що далеке від того, якими їх задумували. Zara жалкує через це непорозуміння і висловлює свою повагу", — йдеться у соцмережах бренду.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, зимову колекцію Кайлі Дженнер розкритикували у мережі.

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