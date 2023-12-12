Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Бренд Zara потрапив у скандал через "нетолерантну" до війни в Ізраїлі фотосесію arrow

Бренд Zara потрапив у скандал через "нетолерантну" до війни в Ізраїлі фотосесію

12 грудня 2023 15:01
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бренд Zara потрапив у скандал через "нетолерантну" до війни в Ізраїлі фотосесію
Модель у новій кампанії бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Іспанський бренд Zara потрапив у скандал через свою останню кампанію, випущену минулого тижня. У мережі проводять візуальні паралелі між рекламою та кризою в Секторі Гази.

Про це пише The Cut.

Читайте також:

Скандал із кампанією Zara

Фотосесія, опублікована 7 грудня, за участю моделі Крістен МакМенамі та сфотографована Тімом Вокером, має серію зображень, на яких МакМенамі позує у приміщенні, наповненому порожніми коробками та зруйнованими стінами. Навколо неї пил, гіпсокартон, уламки, щебінь і статуї, у деяких з яких відсутні кінцівки, а інші загорнуті в білу тканину. На одній фотографії Макменамі тримає жорсткий манекен, загорнутий у білий саван. На деяких кадрах інші моделі навколо неї вкриті пилом.

 

Нова кампанія бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/
Нова кампанія бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/

 

Нова кампанія бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/
Нова кампанія бренду Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/

Люди швидко провели паралелі між модною рекламою та зображеннями, які бачили в Секторі Гази після атак ХАМАС 7 жовтня на півдні Ізраїлю. Користувачі соціальних мереж в Інтернеті називають кампанію нечутливою, а деякі навіть заявляють, що вважають її навмисною.

"Навіть якщо це була помилка — ви недостатньо обізнані в поточних справах, щоб працювати в маркетингу".

"Чи зіткнеться Zara з наслідками своєї нетолерантної кампанії, коли справа доходить до її франшиз на Близькому Сході? Вони роблять багато грошей на нас. І, звичайно, це не випадковість".

"Я більше ніколи нічого не куплю в ZARA", — написав інший користувач у Twitter.

Вокер, фотограф кампанії, став відомим у 1990-х роках і працював для Vogue і W Magazine, відомий своїм незвичайним стилем, що межує з фантастикою.

"Фотограф завжди був одержимий ідеєю руїни", — сказав у TikTok творець модного контенту ly.as0 і додав, що фотографії не були зроблені з прямим відношенням до Гази.

 

Кілька годин тому у компанії Zara виступали з офіційною заявою щодо історії.

 

у компанії Zara виступали з офіційною заявою. Фото: instagram.com/zara/

"Кампанія, яка народилася у липні, була знята у вересні, представляє собою серію незакінчених скульптур у студії, які створені з єдиною метою — показати вбрання у мистецькому контексті. На жаль, деякі клієнти почуваються ображеними через ці світлини, які зараз видалені. Дехто побачив в них те, що далеке від того, якими їх задумували. Zara жалкує через це непорозуміння і висловлює свою повагу", — йдеться у соцмережах бренду.

Вранці 7 жовтня військові активісти Палестини здійснили вторгнення на південні території Ізраїлю, ініціювавши ракетні удари із Сектору Гази по Ізраїлю. Своєю чергою, Ізраїль оголосив про стан готовності до війни.

Нагадаємо, зимову колекцію Кайлі Дженнер розкритикували у мережі.

Раніше Тейлор Свіфт захейтили через мовчання щодо Ізраїлю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі