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Бренд Zara попал в скандал из-за "нетолерантной" к войне в Израиле фотосессии

12 декабря 2023 15:01
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Бренд Zara попал в скандал из-за "нетолерантной" к войне в Израиле фотосессии
Модель в новой кампании бренда Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Испанский бренд Zara попал в скандал из-за своей последней кампании, выпущенной на прошлой неделе. В сети проводят визуальные параллели между рекламой и кризисом в Секторе Газа.

Об этом пишет The Cut.

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Фотосессия, опубликованная 7 декабря, с участием модели Кристен МакМэнами и снятая Тимом Уокером, имеет серию изображений, на которых МакМэнами позирует в помещении, наполненном пустыми коробками и разрушенными стенами. Вокруг нее пыль, гипсокартон, обломки, щебень и статуи, у некоторых из которых отсутствуют конечности, а другие завернуты в белую ткань. На одной фотографии Макмэнами держит жесткий манекен, завернутый в белый саванн. На некоторых кадрах другие модели вокруг нее покрыты пылью.

 

Новая компания бренда Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/
Новая кампания бренда Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/

 

Новая компания бренда Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/
Новая кампания бренда Zara. Фото: instagram.com/seviyorsandim/

Люди быстро провели параллели между модной рекламой и изображениями, которые видели в Секторе Газа после атак ХАМАС 7 октября на юге Израиля. Пользователи социальных сетей в Интернете называют кампанию нечувствительной, а некоторые даже заявляют, что считают ее намеренной.

"Даже если это была ошибка — вы недостаточно осведомлены в текущих делах, чтобы работать в маркетинге".

"Столкнется ли Zara с последствиями своей нетолерантной кампании, когда дело доходит до ее франшиз на Ближнем Востоке? Они делают много денег на нас. И, конечно, это не случайность".

"Я больше никогда ничего не куплю в ZARA", — написал другой пользователь в Twitter.

Уокер, фотограф кампании, стал известен в 1990-х годах и работал для Vogue и W Magazine, известный своим необычным стилем, граничащим с фантастикой.

"Фотограф всегда был одержим идеей руины", — сказал в TikTok создатель модного контента ly.as0 и добавил, что фотографии не были сделаны с прямым отношением к Газе.

 

Несколько часов назад в компании Zara выступали с официальным заявлением относительно данного скандала.

 

в компании Zara выступали с официальным заявлением. Фото: instagram.com/zara/

"Кампания, которая родилась в июле, была снята в сентябре, представляет собой серию незаконченных скульптур в студии, которые созданы с единственной целью — показать наряды в художественном контексте. К сожалению, некоторые клиенты чувствуют себя оскорбленными из-за этих фотографий, которые сейчас удалены. Некоторые увидели в снимках то, что далеко от того, какими их задумывали. Zara сожалеет об этом недоразумении и выражает свое уважение", — говорится в соцсетях бренда.

Утром 7 октября военные активисты Палестины совершили вторжение на южные территории Израиля, инициировав ракетные удары из Сектора Газа по Израилю. В свою очередь, Израиль объявил о готовности к войне.

Напомним, зимнюю коллекцию Кайли Дженнер подвергли критике в сети.

Ранее Тейлор Свифт захейтили из-за молчания относительно Израиля.

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