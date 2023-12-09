Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У супермаркеті дешевше — зимову колекцію Кайлі Дженнер розкритикували у мережі arrow

У супермаркеті дешевше — зимову колекцію Кайлі Дженнер розкритикували у мережі

9 грудня 2023 18:58
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
У супермаркеті дешевше — зимову колекцію Кайлі Дженнер розкритикували у мережі
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Бізнесвумен Кайлі Дженнер поділилася новими знімками своєї колекції одягу Khy. Зірка реаліті-шоу пропонує укорочений худі за 48 доларів, за що її захейтили у соціальній мережі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кайлі Дженнер обурила прихильників новою колекцією

Кілька топів, які приміряла Дженнер, підкреслювали її прес, але не рятували від холоду. У США, на східному узбережжі, цими вихідними очікуються "мінуси". На вебсайті Khy зазначено, що лінія "має на меті переосмислити сучасний гардероб". На сайті також є багато толстовок, якщо покупцеві знадобиться більше теплого одягу. Асортимент складається зі спортивних штанів, толстовок і кроп-топів, доступних у різноманітних кольорах, зокрема святковому, малиновому.

 

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

 

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Прихильники Кайлі розкритикували її вбрання за завищену ціну. За словами фоловерів, схожий одяг вони можуть придбати у найближчому супермаркеті Walmart набагато дешевше.

"Таке можна купити у будь-якому магазині. Нудно".

"Суспільству промили мізки, таке можна придбати у супермаркеті".

"Вона ж сама так не одягається", — обурюються коментатори і додають, що реальна ціна речей у кілька разів нижча.

 

Фанати розкритикували нову колекцію Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанати розкритикували нову колекцію Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанати розкритикували нову колекцію Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанати розкритикували нову колекцію Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/Фанати розкритикували колекцію Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/
Фанати розкритикували нову колекцію Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Раніше Кайлі потрапила у скандал щодо свого бренду одягу. Зірку молода дизайнерка звинуватила у плагіаті.

Нагадаємо, бренд Balenciaga шокував новою колекцією.

Раніше донька Моніки Белуччі змінилась до невпізнаваності у новій фотосесії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро - 80x80

Чи зміняться ціни на проїзд у маршрутках через закриття метро

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі