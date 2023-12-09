У супермаркеті дешевше — зимову колекцію Кайлі Дженнер розкритикували у мережі

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Бізнесвумен Кайлі Дженнер поділилася новими знімками своєї колекції одягу Khy. Зірка реаліті-шоу пропонує укорочений худі за 48 доларів, за що її захейтили у соціальній мережі.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кайлі Дженнер обурила прихильників новою колекцією

Кілька топів, які приміряла Дженнер, підкреслювали її прес, але не рятували від холоду. У США, на східному узбережжі, цими вихідними очікуються "мінуси". На вебсайті Khy зазначено, що лінія "має на меті переосмислити сучасний гардероб". На сайті також є багато толстовок, якщо покупцеві знадобиться більше теплого одягу. Асортимент складається зі спортивних штанів, толстовок і кроп-топів, доступних у різноманітних кольорах, зокрема святковому, малиновому.

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Прихильники Кайлі розкритикували її вбрання за завищену ціну. За словами фоловерів, схожий одяг вони можуть придбати у найближчому супермаркеті Walmart набагато дешевше.

"Таке можна купити у будь-якому магазині. Нудно".

"Суспільству промили мізки, таке можна придбати у супермаркеті".

"Вона ж сама так не одягається", — обурюються коментатори і додають, що реальна ціна речей у кілька разів нижча.

Фанати розкритикували нову колекцію Кайлі Дженнер. Фото: instagram.com/kyliejenner/

Раніше Кайлі потрапила у скандал щодо свого бренду одягу. Зірку молода дизайнерка звинуватила у плагіаті.

Нагадаємо, бренд Balenciaga шокував новою колекцією.

Раніше донька Моніки Белуччі змінилась до невпізнаваності у новій фотосесії.