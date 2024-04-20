Українці можуть стати співавторами шоу "МастерШеф"

Будь-який українець може стати співавтором шоу "МастерШеф" — що треба зробити
Вперше в історії популярного кулінарного телепроєкту "МастерШеф" глядачі можуть стати співавторами програми. Для цього необхідно взяти участь у конкурсі, який напередодні оголосили творці шоу.
Про це повідомляє телеканал "СТБ", на якому виходить проєкт.
Як стати співавтором шоу "МастерШеф"
Напередодні творці проєкту оголосили конкурс на найцікавішу ідею "битви чорних фартухів" для 14-го сезону проєкту. Це конкурс-покарання для учасників, які припустилися помилок протягом випуску. На "битві чорних" вони мають довести, що навіть в екстремальних умовах можуть сконцентруватися та приготувати ідеальну страву. Учасник, який не впорається, залишить проєкт.
Взяти участь у конкурсі та запропонувати ідею можуть громадяни України будь-якого віку. Ідеї, які наберуть більшу кількість лайків від інших підписників, отримають шанси на перемогу. Найцікавішу з них оберуть судді проєкту: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. А творча група шоу "МастерШеф" адаптує її для виконання.
Відправити заявку можна до неділі, 21 квітня, включно. Ім’я переможця буде оголошено 1 травня на офіційних сторінках телеканалу "СТБ" та проєкту "МастерШеф".
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