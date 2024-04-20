Українці можуть стати співавторами шоу "МастерШеф"

Судді телешоу "МастерШеф". Фото: Instagram/masterchefstb

Вперше в історії популярного кулінарного телепроєкту "МастерШеф" глядачі можуть стати співавторами програми. Для цього необхідно взяти участь у конкурсі, який напередодні оголосили творці шоу.

Про це повідомляє телеканал "СТБ", на якому виходить проєкт.

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Як стати співавтором шоу "МастерШеф"

Напередодні творці проєкту оголосили конкурс на найцікавішу ідею "битви чорних фартухів" для 14-го сезону проєкту. Це конкурс-покарання для учасників, які припустилися помилок протягом випуску. На "битві чорних" вони мають довести, що навіть в екстремальних умовах можуть сконцентруватися та приготувати ідеальну страву. Учасник, який не впорається, залишить проєкт.

Взяти участь у конкурсі та запропонувати ідею можуть громадяни України будь-якого віку. Ідеї, які наберуть більшу кількість лайків від інших підписників, отримають шанси на перемогу. Найцікавішу з них оберуть судді проєкту: Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський. А творча група шоу "МастерШеф" адаптує її для виконання.

Відправити заявку можна до неділі, 21 квітня, включно. Ім’я переможця буде оголошено 1 травня на офіційних сторінках телеканалу "СТБ" та проєкту "МастерШеф".

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