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Любой украинец может стать соавтором шоу "МастерШеф" — что нужно сделать

20 апреля 2024 12:33
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Стас Кожушко
Редактор
Украинцы могут стать соавторами шоу "МастерШеф"
Судьи телешоу "МастерШеф". Фото: Instagram/masterchefstb
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Впервые в истории популярного кулинарного телепроекта "МастерШеф" зрители могут стать соавторами программы. Для этого необходимо поучаствовать в конкурсе, который  накануне объявили создатели шоу.

Об этом сообщает телеканал "СТБ", на котором выходит проект.

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Накануне создатели проекта объявили конкурс на самую интересную идею "битвы черных фартуков" для 14-го сезона проекта. Это конкурс-наказание для участников, допустивших ошибки на протяжении выпуска. На "битве черных" они должны доказать, что даже в экстремальных условиях могут сконцентрироваться и приготовить идеальное блюдо. Не справившийся участник покинет проект.

Принять участие в конкурсе и предложить идею могут граждане Украины всех возрастов. Идеи, которые наберут больше лайков от других подписчиков, получат шансы на победу. Самую интересную из них выберут судьи проекта: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. А творческая группа шоу "МастерШеф" адаптирует ее к исполнению.

Отправить заявку можно до воскресенья, 21 апреля включительно. Имя победителя будет объявлено 1 мая на официальных страницах телеканала "СТБ" и проекта "МастерШеф".

Напомним, ранее мы писали, что телеведущий Александр Педан решил поступить в университет в 42 года. Также мы рассказывали, что телеведущий Фима Константиновский поделился своим радикальным методом похудения, благодаря которому скинул 30 кг.

шоу
телевидение
конкурс
Мастер Шеф

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