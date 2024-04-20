Украинцы могут стать соавторами шоу "МастерШеф"

Любой украинец может стать соавтором шоу "МастерШеф" — что нужно сделать
Впервые в истории популярного кулинарного телепроекта "МастерШеф" зрители могут стать соавторами программы. Для этого необходимо поучаствовать в конкурсе, который накануне объявили создатели шоу.
Об этом сообщает телеканал "СТБ", на котором выходит проект.
Как стать соавтором шоу "МастерШеф"
Накануне создатели проекта объявили конкурс на самую интересную идею "битвы черных фартуков" для 14-го сезона проекта. Это конкурс-наказание для участников, допустивших ошибки на протяжении выпуска. На "битве черных" они должны доказать, что даже в экстремальных условиях могут сконцентрироваться и приготовить идеальное блюдо. Не справившийся участник покинет проект.
Принять участие в конкурсе и предложить идею могут граждане Украины всех возрастов. Идеи, которые наберут больше лайков от других подписчиков, получат шансы на победу. Самую интересную из них выберут судьи проекта: Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский. А творческая группа шоу "МастерШеф" адаптирует ее к исполнению.
Отправить заявку можно до воскресенья, 21 апреля включительно. Имя победителя будет объявлено 1 мая на официальных страницах телеканала "СТБ" и проекта "МастерШеф".
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