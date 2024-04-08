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Олександр Педан вирішив вступити в університет у 42 роки — що буде вивчати

8 квітня 2024 07:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Олександр Педан вирішив вступити в університет — навіщо
Український телеведучий Олександр Педан. Фото:
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Телеведучий Олександр Педан вирішив отримати ще одну освіту. Він та його дружина Олександра будуть вступати на "державне управління".

Про це він заявив в програмі "Ближче до зірок".

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Капітан шоу "Я люблю Україну" Олександр Педан приголомшив зізнанням. Він вже має економічну освіту й успішну кар'єру на телебаченні, втім прагне нових звершень. Він хоче здобути знання у галузі державного управління. Його ініціативу підтримала і дружина Олександра. Вони разом вступатимуть в університет.

"Це буде про те, як я ще можу монетизувати свою популярність з користю для держави. Державні органи управління, громадські організації... Дружина мені каже: "Ти що, крадеш мою мрію, це ти будеш вчитися в тому виші?" Хочемо вступати в один і той самий університет. І це так круто", — розповів Олександр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleksandr Pedan (@pedanos)

Інна Педан вже не вперше змінює професію. Вона 10 років викладала англійську мову, а потім здобула освіту сексолога і відкрила власну школу статевого виховання.

"Вона вивчилася на сексолога й зараз вчиться на психоаналітика, щоб нести в маси важливість статевого виховання дітей. Вона відкрила школу статевого виховання, де навчає діток. Я дуже щасливий і пишаюся моєю дружиною", — зізнався зірка.

Відомо, що їхня донька Валерія навчається в Українському Католицькому Університеті у Львові. Ймовірно, вони також будуть вступати туди. Втім, поки що деталей не розголошують.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Oleksandr Pedan (@pedanos)

Нагадаємо, телеведучий Олександр Педан пояснив, чому підтримав ймовірного корупціонера Олександра Лієва у суді. Також ми розповідали, як мережа вибухнула через цей скандал.

Олександр Педан
телебачення
українські зірки
Університет
навчання
"Я люблю Україну"

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