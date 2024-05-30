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Було відчуття загрози — лідер "Бумбоксу" пригадав виступ у Маріуполі напередодні війни

30 травня 2024 12:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрій Хливнюк про останній виступ у Маріуполі — відео
Музикант Андрій Хливнюк. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український музикант, лідер популярного гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк із болем пригадав останній візит до Маріуполя. Музиканти давали виступ у Драмтеатрі за декілька днів до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це виконавець розповів на YouTube-каналу "Бомбардир".

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Андрій Хливнюк про Маріуполь напередодні повномасштабного вторгнення РФ

Відомий український гурт Бумбокс дав останній концерт у Маріупольському драмтеатрі напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Артист 22 лютого 2022 року також долучився до мітингу на підтримку України у нині окупованому місті, та тремтячим голосом підтримав маріупольців. Музикант зізнався, що жителі міста відчували наближення війни.

"Звісно було відчуття загрози. Люди не дарма виходять на мітинг, адже відчувають, що вони перебувають на вістрі майбутнього наступу", — пригадав Хливнюк.

Артист зізнався, що останній виступ запам'ятався йому на все життя. Тоді у Маріупольському драмтеатрі співали пісні Бумбокса більше 600 людей, а вже за декілька днів, він більше тисячі людей ховалися у його підвалах від російських авіабомб та артилерії.

Хливнюк пригадав останній візит у Маріуполь
Виступ "Бумбокс" в Маріупольському драмтеатрі. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
Хливнюк про концерт у Маріупольському драмтеатарі
Виступ "Бумбокс" в Маріупольському драмтеатрі. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
"Бумбокс" про Маріуполь напередодні війни
Виступ "Бумбокс" в Маріупольському драмтеатрі. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
Було відчуття загрози — лідер "Бумбоксу" пригадав виступ у Маріуполі напередодні війни - фото 4
Виступ "Бумбокс" в Маріупольському драмтеатрі. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
"Бумбокс" про український концерт у Маріуполі
Виступ "Бумбокс" в Маріупольському драмтеатрі. Фото: facebook.com/boomboxfamily/

"Атмосфера на концерті була чудова. Я й досі зустрічаю людей, які були на тому концерті. Одна із них наприклад, дівчина-поліцейська, яка каже, що атмосфера на виступі для неї була настільки значущою, що він запам'ятається їй на все життя", — поділився співак.

Концертний директор гурту, Володимир Ващенко пригадав, що напередодні війни, на виступі Бумбокса було відчуття, ніби всі у залі плакали.

Нагадаємо, раніше ми писали, що музикант Андрій Хливнюк емоційно висловився про мобілізацію в Україні. Також співак показав, як змінився за 20 років.

Маріуполь
росіяни
Андрій Хливнюк
Бумбокс
українські зірки
інтерв'ю
війна в Україні

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