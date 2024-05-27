Андрій Хливнюк став жертвою шахраїв — деталі

Український музикант та військовослужбовець Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Відомий український музикант, лідер популярного гурту "Бумбокс" та військовослужбовець Андрій Хливнюк поділився із шанувальниками неприємною ситуацією. Артист став жертвою шахраїв, які зламали його акаунт у Telegram.

Про це він повідомив у Stories на своїй сторінці Instagram.

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Відомий музикант звернувся до своєї аудиторії та розповів про те, що шахраї зламали його акаунт в Telegram. Артист закликав підписників не відкривати повідомлення, написані від його імені.

Хливнюк розчарований месенджером та назвав його "мокшанським", тобто російським.

"Зламали Telegram. Не вірте нічому. Видалив це л*йно мокшанське", — написав виконавець.

Український музикант та військовослужбовець Андрій Хливнюк. Фото: instagram.com/andriihorolski/

Нагадаємо, артист суміщає творчу діяльність із військовою службою. На передовій Хливнюк знищує росіян у ролі оператора дронів, також він час від часу виїжджає закордон для того, щоб доставити автівку нашим бійцям, заспівати на благодійному концерті чи дати інтерв'ю, яке приверне увагу європейської спільноти до України.

Раніше жертвою аферистів також став фронтмен гурту "ТІК" Віктор Бронюк. А також у ведучої "1+1" Алли Мазур поцупили профіль у соцмережах.