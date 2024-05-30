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Было чувство угрозы — лидер "Бумбокса" вспомнил выступление в Мариуполе накануне войны

30 мая 2024 12:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Андрей Хливнюк о последнем выступлении в Мариуполе.
Музыкант Андрей Хливнюк. Фото: скриншот YouTube
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский музыкант, лидер популярной группы "Бумбокс" и военнослужащий Андрей Хливнюк с болью вспомнил последний визит в Мариуполь. Музыканты выступали в Драмтеатре за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ.

Об этом исполнитель рассказал на YouTube-канала "Бомбардир".

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Андрей Хливнюк о Мариуполе накануне полномасштабного вторжения РФ

Известная украинская группа "Бумбокс" дала последний концерт в Мариупольском драмтеатре накануне полномасштабного вторжения РФ. Артист 22 февраля 2022 также присоединился к митингу в поддержку Украины в ныне оккупированном городе, и дрожащим голосом поддержал мариупольцев. Музыкант признался, что жители города ощущали, что приближается война.

"Конечно было чувство угрозы. Люди не зря выходят на митинг, ведь чувствуют, что они находятся на острие будущего наступления", — вспомнил Хливнюк.

Артист признался, что последнее выступление запомнилось ему на всю жизнь. Тогда в Мариупольском драмтеатре пели песни Бумбокса более 600 человек, а уже через несколько дней, более тысячи человек скрывались в его подвалах от российских авиабомб и артиллерии.

Хливнюк вспомнил последний визит в Мариуполь
Выступление "Бумбокс" в Мариупольском драмтеатре. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
Хливнюк о концерте в Мариупольском драмтеаторе
Выступление "Бумбокс" в Мариупольском драмтеатре. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
"Бумбокс" о Мариуполе накануне войны
Выступление "Бумбокс" в Мариупольском драмтеатре. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
Было чувство угрозы — лидер "Бумбокса" вспомнил выступление в Мариуполе накануне войны - фото 4
Выступление "Бумбокс" в Мариупольском драмтеатре. Фото: facebook.com/boomboxfamily/
"Бумбокс" об украинском концерте в Мариуполе
Выступление "Бумбокс" в Мариупольском драмтеатре. Фото: facebook.com/boomboxfamily/

"Атмосфера на концерте была великолепна. Я до сих пор встречаю людей, которые были на том концерте. Одна из них, например, девушка-полицейская, которая говорит, что атмосфера на выступлении для нее была настолько значимой, что он запомнится ей на всю жизнь", — поделился певец.

Концертный директор группы Владимир Ващенко вспомнил, что накануне войны на выступлении Бумбокса было ощущение, будто все в зале плакали.

Напомним, ранее мы писали, что музыкант Андрей Хливнюк эмоционально высказался о мобилизации в Украине. А Также певец показал, как изменился за 20 лет.

Мариуполь
россияне
Андрей Хлывнюк
Бумбокс
украинские звезды
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война в Украине

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