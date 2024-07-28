Чемпіонка Різатдінова у сукні від Кардаш'ян поділилася секретом стрункості

Спортсменка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

Спортсменка Ганна Різатдінова поділилася з фоловерами секретом своєї відмінної фізичної форми. Зірка показала фото, на яких позує у мінісукні бренду Кім Кардаш’ян SKIMS.

Знімки з'явились у соціальній мережі гімнастки.

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Ганна поділилася порадою, як зберігати фізичну форму у відпустці. За словами Олімпійської чемпіонки, справа у незупинній роботі над собою.

Спортсменка Ганна Різатдінова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

"Ви чекали на чарівну таблетку? Її не буде. У мене немає "дієт"/"режиму" є спосіб життя. І він не змінюється, де б я не знаходилася. Вранці обов’язково хоча б 10 хвилнна руханка або плавання. Пити "over" багато води (це зручно, вона тут буквально на кожному кроці, +38 ідеально). SPF 50+ на обличчя. На сніданок/обід/вечеря , більше половини тарілки зелень та овочі! Клітковину потрібно їсти! В мене 60% овочі, 40% білок, 20% складні вуглеводи (рис, макарони, булгур, кіноа) в порціях себе не обмежую, беру все, що хочу спробувати, але зупиняюся, коли наїлася", — радить спортсменка.

Гімнастка свого часу розповіли, що коли в повідомленнях її запитують "Які процедури робили, щоб отримати таку шкіру?", вона одразу відповідає, що лікувала акне без будь-яких процедур. Варто пам’ятати, наголошує Анна, не завжди ін’єкції чи апаратні процедури можуть допомогти, потрібно починати з внутрішнього стану та підходити до розв’язання проблеми комплексно.

Нагадаємо, футболіст збірної Англії знявся у презентації лінії спіднього від Кім Кардаш'ян. А раніше ми писали, як Неймар став зіркою бренду Кардаш'ян.