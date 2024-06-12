Зірковий гравець збірної Англії з футболу роздягнувся у рекламі спіднього Кім Кардаш'ян

Беллінгем Джуд. Фото: instagram.com/skims/

Уболівальники Джуда Беллінгема були в захваті від нової реклами футболіста на сайті марки SKIMS. 20-річний гравець "Реала", який зіграє за збірну Англії на Євро-2024, знявся в кампанії бренду білизни від Кім Кардаш’ян.

Світлини Джуда опублікували на сторінці бренду у соціальній мережі.

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У відео, опублікованому в Instagram, Джуда можна побачити в темно-сірій білизні та з футбольним м’ячем. Спортсмен каже у відео з рекламою: "Я Джуд Беллінгем. Усі носять SKIMS".

Бренд коментує: "Джуд Беллінгем для SKIMS. Напередодні Євро англійський гравець-рекордсмен одягає нашу чоловічу білизну".

У ролику спортсмен демонструє свої футбольні навички та підтягнуте тіло.

Беллінгем Джуд. Фото: instagram.com/skims/

Беллінгем Джуд. Фото: instagram.com/skims/

Беллінгем Джуд. Фото: instagram.com/skims/

У мережі Кім називали "генієм" за підписання контракту з зіркою футболу як новим обличчям SKIMS.

"Джуд Беллінгем для SKIMS. Знову чудовий маркетинг!", "Кім — геній", — пишуть користувачі.

Півзахисник заробляє £220 000 на тиждень у "Реалі". Кім запустила SKIMS для чоловіків у жовтні минулого року, збільшивши вартість свого бренду до 4 мільярдів доларів. Раніше вона рекламувала колекцію за допомогою зірок футболу Неймара, Шая Гілгеуса-Александра та захисника НФЛ Ніка Бози.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян захейтили у мережі за вбрання у стилі її доньки.