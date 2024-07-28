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Чемпионка Ризатдинова в платье от Кардашян рассказала, как сохранить стройность в отпуске

28 июля 2024 08:34
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Чемпионка Ризатдинова в платье от Кардашян поделилась секретом стройности
Спортсменка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Спортсменка Анна Ризатдинова поделилась с фолловерами секретом своей отличной физической формы. Звезда показала фото, на которых позирует в мини-платье бренда Ким Кардашьян SKIMS.

Снимки появились в социальной сети гимнастки.

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Анна поделилась советом, как сохранять физическую форму в отпуске. По словам Олимпийской чемпионки, дело в непрекращающейся работе над собой.

 

Спортсменка Анна Ризатдинова
Спортсменка Анна Ризатдинова. Фото: instagram.com/anna_rizatdinova/

 

"Вы ждали волшебную таблетку? Ее не будет. У меня нет "диет"/"режима" есть образ жизни. И он не меняется, где бы я ни находилась. Утром обязательно хотя бы 10-минутная зарядка или плавание. Пить много воды (это удобно, она здесь буквально на каждом шагу, +38 идеально). SPF 50+ на лицо. На завтрак/обед/ужин, больше половины тарелки зелень и овощи! Клетчатку нужно есть! У меня 60% овощи, 40% белок, 20% сложные углеводы (рис, макароны, булгур, киноа) в порциях себя не ограничиваю, беру все, что хочу попробовать, но останавливаюсь, когда наелась", — советует спортсменка.

Гимнастка рассказала, что когда ее спрашивают "Какие процедуры делали, чтобы получить такую кожу?", она сразу отвечает, что лечила акне без каких-либо процедур . Следует помнить, отмечает Анна, не всегда инъекции или аппаратные процедуры могут помочь, нужно начинать с внутреннего состояния и подходить к решению проблемы комплексно.

Напомним, футболист сборной Англии снялся в презентации линии нижнего белья от Ким Кардашьян. А раньше мы писали, как Неймар стал звездой бренда Кардашьян.

Ким Кардашьян Олимпийские игры Анна Ризатдинова украинские звезды

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