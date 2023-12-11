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Чоловік акторки Катерини Тишкевич, яка перебуває у реанімації, розповів про її стан

11 грудня 2023 15:49
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
Чоловік акторки Катерини Тишкевич, яка перебуває у реанімації, розповів про її стан
Валентин Томусяк і Катерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Чоловік української акторки Катерини Тишкевич, яка вже сім днів знаходиться у реанімації, вийшов на зв'язок.

У сторіс в Instagram він розповів про стан дружини. 

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29-річна Катерина Тишкевич тиждень знаходиться у реанімації. Акторка вже давно страждає від тяжкої невідомої хвороби, проте причиною критичного стану став сепсис. Про це напередодні повідомив її чоловік, актор Валентин Томусяк, і попросив друзів допомогти зі збором коштів, адже на лікуванні терміново було потрібно 350 тисяч гривень. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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За менш ніж добу на лікування акторки вдалося зібрати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Валентин Томусяк вийшов на зв'язок, щоб подякувати і розповісти про те, як йдуть справи зараз. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

"Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Катруся, очікуємо, поки нас впустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож ми маємо вже розбивати банку. Перед тим як її розбити, я б хотів вам всім і кожному окремо подякувати за вашу підтримку, донати, за кожну копійочку", — сказав чоловік. 

 

Скриншот зі сторіс instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Наразі невідомо, як розвиватимуться події далі, тож Валентин попросив молитися за Катерину.

"Дехто питав, яка ще потрібна допомога… Повірте, кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка вже є підтримкою і допомогою. Це те, що дає сили триматися", — поділився актор. 

Що передувало 

Минулого року акторка Катерина Тишкевич вперше розповіла, що страждає на важку хворобу. Її мучать головні болі, які іноді стають нестерпними. 

Дівчина намагалася лікуватися у різних лікарів, у різних закладах та різними методами. Вона проходила ретріти у Карпатах і на Балі. Якщо і ставало легше, то не надовго. Періодами дівчина не могла встати з ліжка через біль. 

 

Нещодавно вона розповіла, що повернулася до медикаментозного лікування, проте крім негативного впливу на інші органи, результату воно не давало. 

Вчора стало відомо, що акторка вже тиждень як у реанімації з сепсисом. 

Раніше ми писали, що Тишкевич розповіла шокуючі деталі про режисерку Оксану Байрак.

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