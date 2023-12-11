Чоловік акторки Катерини Тишкевич, яка перебуває у реанімації, розповів про її стан
Чоловік української акторки Катерини Тишкевич, яка вже сім днів знаходиться у реанімації, вийшов на зв'язок.
У сторіс в Instagram він розповів про стан дружини.
Чекають, поки зможуть побачити її
29-річна Катерина Тишкевич тиждень знаходиться у реанімації. Акторка вже давно страждає від тяжкої невідомої хвороби, проте причиною критичного стану став сепсис. Про це напередодні повідомив її чоловік, актор Валентин Томусяк, і попросив друзів допомогти зі збором коштів, адже на лікуванні терміново було потрібно 350 тисяч гривень.
За менш ніж добу на лікування акторки вдалося зібрати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Валентин Томусяк вийшов на зв'язок, щоб подякувати і розповісти про те, як йдуть справи зараз.
"Я зараз біля дверей інтенсивної терапії, де в одному з боксів лежить Катруся, очікуємо, поки нас впустять, аби побачити її. Нам прийшов рахунок, тож ми маємо вже розбивати банку. Перед тим як її розбити, я б хотів вам всім і кожному окремо подякувати за вашу підтримку, донати, за кожну копійочку", — сказав чоловік.
Наразі невідомо, як розвиватимуться події далі, тож Валентин попросив молитися за Катерину.
"Дехто питав, яка ще потрібна допомога… Повірте, кожна ваша молитва, кожне ваше побажання та навіть просто думка вже є підтримкою і допомогою. Це те, що дає сили триматися", — поділився актор.
Що передувало
Минулого року акторка Катерина Тишкевич вперше розповіла, що страждає на важку хворобу. Її мучать головні болі, які іноді стають нестерпними.
Дівчина намагалася лікуватися у різних лікарів, у різних закладах та різними методами. Вона проходила ретріти у Карпатах і на Балі. Якщо і ставало легше, то не надовго. Періодами дівчина не могла встати з ліжка через біль.
Нещодавно вона розповіла, що повернулася до медикаментозного лікування, проте крім негативного впливу на інші органи, результату воно не давало.
Вчора стало відомо, що акторка вже тиждень як у реанімації з сепсисом.
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