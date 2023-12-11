Находящаяся в реанимации мужчина актрисы Екатерины Тишкевич рассказал о ее состоянии

Валентин Томусяк и Екатерина Тишкевич. Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Муж украинской актрисы Екатерины Тишкевич, которая уже семь дней находится в реанимации, вышел на связь.

В сторис в Instagram он рассказал о состоянии жены.

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Ждут, пока смогут увидеть ее

29-летняя Екатерина Тишкевич неделю находится в реанимации. Актриса уже давно страдает тяжелой неизвестной болезнью, однако причиной критического состояния стал сепсис. Об этом накануне сообщил ее муж, актер Валентин Томусяк, и попросил друзей помочь со сбором средств, ведь на лечение срочно нужно было 350 тысяч гривен.

За менее чем сутки на лечение актрисы удалось собрать более 1 миллиона 200 тысяч гривен. Валентин Томусяк вышел на связь, чтобы поблагодарить и рассказать о том, как обстоят дела сейчас.

Скриншот со сторис instagram.com/tomusyak

"Я сейчас у двери интенсивной терапии, где в одном из боксов лежит Катя, ожидаем, пока нас впустят, чтобы увидеть ее. Нам пришел счет, поэтому мы уже разбиваем банку. Перед тем как ее разбить, я бы хотел вам всех и каждого отдельно поблагодарить за вашу поддержку, донаты, за каждую копеечку", — сказал мужчина.

Скриншот со сторис instagram.com/tomusyak

Пока неизвестно, как будут развиваться события дальше, поэтому Валентин попросил молиться за Екатерину.

"Некоторые спрашивали, какая еще нужна помощь… Поверьте, каждая ваша молитва, каждое ваше пожелание и даже просто мысль уже поддержка и помощь. Это то, что дает силы держаться", — поделился актер.

Что предшествовало

В прошлом году актриса Екатерина Тишкевич впервые рассказала, что страдает тяжелой болезнью. Ее мучают головные боли, которые иногда становятся невыносимыми.

Девушка пыталась лечиться у разных врачей, в разных лечебных заведениях и разными методами. Она проходила ретриты в Карпатах и на Бали. Если и становилось легче, то недолго. Периодами девушка не могла встать с постели из-за боли.

Недавно она рассказала, что вернулась к медикаментозному лечению, однако, кроме негативного влияния на другие органы результата, оно не давало.

Вчера стало известно, что актриса уже неделю как в реанимации с сепсисом.

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