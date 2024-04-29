Співак Арсен Мірзоян виступав за 1 мільйон гривень — де це було

Український співак Арсен Мірзоян на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відомий український співак і заслужений артист Арсен Мірзоян дав відверте інтерв’ю. В ньому зять покійної артистки Ніни Матвієнко чесно розповів, який найбільший гонорар він отримував за свою професійну кар’єру.

Про це Арсен Мірзоян розповів під час інтерв’ю каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Найбільший гонорар Арсена Мірзояна

Український артист пояснив, що на приватних виступах у зірок немає великої градації цін, але у кожного виконавця або виконавиці є свій майданчик, де вони збирають великі гроші. Мірзоян чесно розповів, де в нього були найбільші збори.

Співак Арсен Мірзоян під час інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

"На приватних вечірках немає такої градації цін. В артиста є головний майданчик країни, де є великі збори. Для мене це був Палац "Україна", двічі я виступав. Я не можу сказати, яка була затратна цифра. Затратна була мільйон гривень. Все, що пішло на рекламу, на аренду, світло, звук, зарплати", — зазначив Арсен Мірзоян.

Також він наголосив, що за свою кар’єру він отримував по 100 тисяч, 200 тисяч, 500 тисяч і навіть один мільйон гривень. Проте останній гонорар йому вдалося отримати завдяки курсу долара, який тоді вплинув на суму.

Професійна кар’єра Арсена Мірзояна

Відомо, що у Арсена Мірзояна немає професійної музичної кар’єри, і виступати він почав на сцені ще у 1997 році, коли став учасником гурту "Арс". Чоловіка запрошували як зірку на відомі фестивалі "Червона Рута" і "Таврійські ігри".

У 2011 році Арсен Мірзоян взяв участь у популярному вокальному шоу "Голос країни", де потрапив до команди Стаса П’єхи і посів четверте місце. На шоу він виконав авторську пісню, яка згодом увійшла до його альбому.

У 2017 році артист взяв участь у Національному відборі конкурсу "Євробачення", де дійшов до півфіналу і посів третє місце. Сьогодні співак має статус заслуженого артиста України.

Український артист Арсен Мірзоян на своєму виступі у Фастові. Фото: Instagram Арсена Мірзояна

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