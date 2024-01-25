Арсен Мірзоян випустить спільний трек з дружиною Тонею Матвієнко
Український співак Арсен Мірзоян розповів про що буде його друга частина альбому "Сонце". Одна пісня буде записана разом з його дружиною Тонею Матвієнко.
Про це він розповів виданню "Ти Київ".
Арсен Мірзоян присвятив альбом своїй доньці
Український співак та волонтер Арсен Мірзоян зараз працює над другою частиною альбому "Сонце", перша частина якого вийшла у листопаді 2023 року. Головний трек він присятив своїй маленькій донці.
"У композиції "Сонце" є навіть якась терапевтична дія, вона і є світлом серед всіх пісень в альбомі. І хоча трек створювався невимушено і задачі я перед собою такої не ставив, вийшло саме так. Справжні цінності перестають бути банальними — війна оголила істини. Ніна — наше Сонце і ми в родині — як планети навколо неї", — розповів артист.
Мірзоян планує записувати пісню з Тонею Матвієнко
Дружина співака Тоня Матвієнко вважає, що його новий альбом "це потужно і по-новому". Також артист заявив, що одну з пісень вони створили разом, проте ніяких деталей не уточнив.
Мірзояну було не легко почати поєднувати сімейне життя, музику і його волонтерство. Він відклав творчість на потім, але вкінці минулого року вирішив, що більше так не можна.
"В один момент просто вирішив — треба записати альбом. Брак часу, брак грошей, постійний пошук влучного моменту для цього... Якось зупинився і сказав собі: "Досить. Легше не буде. Бери й роби". Першу частину вдалося втілити в життя. Щодо родини, Тоня і Ніна рік були в Британії, і ми так само домовилися, що вони повернулися. Бо треба жити зараз, родиною. Вберегти треба все — країну, родину, кохання, життя та його сенс, який я досі шукаю. Обійми рідної людини — найкращі ліки від усього", — розповів виконавець.
Раніше Тоня Матвієнко згадала, як вперше зустрілася з Арсеном Мірзояном.
Також Тоня Матвієнко поділилася аудіозаписом своєї мами, який вона записала перед смертю.
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