Арсен Мірзоян випустить спільний трек з дружиною Тонею Матвієнко

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко. Фото: instagram.com/arsen_mirzoian/

Український співак Арсен Мірзоян розповів про що буде його друга частина альбому "Сонце". Одна пісня буде записана разом з його дружиною Тонею Матвієнко.

Про це він розповів виданню "Ти Київ".

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Арсен Мірзоян присвятив альбом своїй доньці

Український співак та волонтер Арсен Мірзоян зараз працює над другою частиною альбому "Сонце", перша частина якого вийшла у листопаді 2023 року. Головний трек він присятив своїй маленькій донці.

"У композиції "Сонце" є навіть якась терапевтична дія, вона і є світлом серед всіх пісень в альбомі. І хоча трек створювався невимушено і задачі я перед собою такої не ставив, вийшло саме так. Справжні цінності перестають бути банальними — війна оголила істини. Ніна — наше Сонце і ми в родині — як планети навколо неї", — розповів артист.

Мірзоян планує записувати пісню з Тонею Матвієнко

Дружина співака Тоня Матвієнко вважає, що його новий альбом "це потужно і по-новому". Також артист заявив, що одну з пісень вони створили разом, проте ніяких деталей не уточнив.

Мірзояну було не легко почати поєднувати сімейне життя, музику і його волонтерство. Він відклав творчість на потім, але вкінці минулого року вирішив, що більше так не можна.

"В один момент просто вирішив — треба записати альбом. Брак часу, брак грошей, постійний пошук влучного моменту для цього... Якось зупинився і сказав собі: "Досить. Легше не буде. Бери й роби". Першу частину вдалося втілити в життя. Щодо родини, Тоня і Ніна рік були в Британії, і ми так само домовилися, що вони повернулися. Бо треба жити зараз, родиною. Вберегти треба все — країну, родину, кохання, життя та його сенс, який я досі шукаю. Обійми рідної людини — найкращі ліки від усього", — розповів виконавець.

Раніше Тоня Матвієнко згадала, як вперше зустрілася з Арсеном Мірзояном.

Також Тоня Матвієнко поділилася аудіозаписом своєї мами, який вона записала перед смертю.