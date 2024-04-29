Певец Арсен Мирзоян выступал за 1 миллион гривен — где это было

Украинский певец Арсен Мирзоян на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Известный украинский певец и заслуженный артист Арсен Мирзоян дал откровенное интервью. В нем зять покойной артистки Нины Матвиенко честно рассказал, какой самый большой гонорар он получал за свою профессиональную карьеру.

Об этом Арсен Мирзоян рассказал во время интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

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Самый большой гонорар Арсена Мирзояна

Украинский артист объяснил, что на частных выступлениях звезд нет большой градации цен, но у каждого исполнителя или исполнительницы есть своя площадка, где они собирают большие деньги. Мирзоян честно рассказал, где у него были самые большие сборы.

Певец Арсен Мирзоян во время интервью. Фото: скриншот с YouTube

"На частных вечеринках нет такой градации цен. У артиста есть главная площадка страны, где есть большие сборы. Для меня это был Дворец "Украина", дважды я выступал. Я не могу сказать, какая была затратная цифра. Самая затратная была миллион гривен. Все, что пошло на рекламу, на аренду, свет, звук, зарплаты", — отметил Арсен Мирзоян.

Также он отметил, что за свою карьеру он получал по 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч и даже миллион гривен. Однако последний гонорар ему удалось получить благодаря курсу доллара, который тогда повлиял на сумму.

Профессиональная карьера Арсена Мирзояна

Известно, что у Арсена Мирзояна нет профессиональной музыкальной карьеры, и выступать он начал на сцене еще в 1997 году, когда стал участником группы "Арс". Мужчину приглашали как звезду на известные фестивали "Червона Рута" и "Таврийские игры".

В 2011 году Арсен Мирзоян принял участие в популярном вокальном шоу "Голос країни", где попал в команду Стаса Пьехи и занял четвертое место. На шоу он исполнил авторскую песню, которая впоследствии вошла в его альбом.

В 2017 году артист принял участие в Национальном отборе конкурса "Евровидение", где дошел до полуфинала и занял третье место. Сегодня у певца есть статус заслуженного артиста Украины.

Украинский артист Арсен Мирзоян на своем выступлении в Фастове. Фото: Instagram Арсена Мирзояна

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