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Чоловіка, який називав Шакіру своєю дружиною, заарештували біля її будинку

10 січня 2024 14:25
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Чоловіка, який називав Шакіру своєю дружиною, заарештували біля її будинку
Співачка Шакіра. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Підозрюваного сталкера, який стверджує, що Шакіра його дружина, заарештували біля її будинку в Маямі. Це сталося після того, як він нібито надіслав їй вино, шоколад та іграшки.

Про це пише Daily Mail.

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Згідно з повідомленням про арешт, Деніела Джона Валтієра взяли під варту і звинуватили в переслідуваны. 56-річний житель Ель-Пасо, штат Техас, нібито опублікував кілька постів у соціальних мережах про Шакіру, які передала владі її служба безпеки.

 

Сталкер співачки. Фото: Miami Dade County Corrections

Він з’явився до співачки на таксі, перш ніж його заарештували. Валтієр був ув'язнений і з'явився перед судом у вівторок, де він заявив, що не міг виконати наказ триматися подалі від колумбійської співачки.

"Вона моя дружина. Я весь час з нею розмовляю", — сказав він судді.

Служба безпеки Шакіри попросила Валтієра припинити надсилати їй подарунки та публікувати інформацію про неї в Інтернеті.

Але вони занепокоїлися, коли помітили пост в Instagram, у якому він нібито хвалився тим, що відвідав будинок артистки в Маямі-Біч. У вівторок, коли він з'явився перед судом, прокуратура попросила взяти його під варту. Суддя наказав Валтієру триматися подалі від Шакіри та не спілкуватися, незважаючи на заяви підозрюваного, що вони одружені. Тоді суддя подвоїв суму застави до 100 000 доларів і наказав Валтьєру припинити надсилати пакунки та намагатися поговорити з Шакірою. У попередньому пості ймовірний сталкер писав про те, як одружиться зі співачкою та відкриє з нею бізнес. Він розповів про свої стосунки з її дітьми та назвав їхні імена.

 

Співачка Шакіра. Фото: Reuters
Співачка Шакіра. Фото: Reuters

"Шакіра хоче бути американкою і розділити решту свого життя зі мною, ми будемо володіти транспортним бізнесом, співати пісні, керувати та володіти корпорацією з виробництва одягу по всьому світу", — написав він.

Валтьєр має кримінальну історію, яка тягнеться з 1988 року, і був заарештований за звинуваченнями, включаючи наркотики, напад при обтяжуючих обставинах, керування автомобілем у нетверезому стані та сп'яніння в громадських місцях. Згідно з даними, востаннє його заарештовували в Ель-Пасо в 2019 році за вчинення злочину.

Арешт за переслідування відбувся через кілька місяців після того, як Шакіра врегулювала свою справу про податкове шахрайство в Іспанії. Її оштрафували на 5 мільйонів доларів на додаток до податкового рахунку на 19 мільйонів доларів за фінансове шахрайство.

Співачка, чиї статки становлять приблизно 304 мільйони доларів, наполягала на своїй невинності, але сказала, що прийняла рішення "захистити своїх дітей".

 

Співачка Шакіра з синами. Фото: Reuters
Співачка Шакіра з синами. Фото: Reuters

"Я надзвичайно захоплююся тими, хто боровся з цією несправедливістю до кінця, але для мене сьогодні перемога означає мати час для моїх дітей і моєї кар’єри", — сказала вона в заяві.

Вона також розкритикувала іспанську владу за її переслідування, сказавши, що її справа схожа на інші, коли влада переслідувала "спортсменів та інших високопоставлених осіб". За її словами, такі випадки виснажують "енергію, час і спокій цих людей роками".

Нагадаємо, Майлі Сайрус знову змушена захищатися від одержимого сталкера.

Раніше стало відомо, що Шерон Стоун переслідує колишній військовий.

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