Мужчину, который называл Шакиру своей женой, арестовали возле ее дома

Певица Шакира. Фото: Reuters

Подозреваемого сталкера, который утверждает, что Шакира его жена, арестовали возле ее дома в Майами. Это произошло после того, как он якобы послал ей вино, шоколад и игрушки.

Об этом пишет Daily Mail.

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Согласно сообщению об аресте, Дэниела Джона Валтиера заключили под стражу и обвинили в преследовании. 56-летний житель Эль-Пасо, штат Техас, якобы опубликовал несколько постов в социальных сетях о Шакире, которые передала властям ее служба безопасности.

Сталкер певицы. Фото: Miami Dade County Corrections

Он явился к певице на такси, прежде чем его арестовали. Валтиер был арестован и предстал перед судом во вторник, где он заявил, что не мог выполнить приказ держаться подальше от колумбийской певицы.

"Она моя жена. Я все время с ней разговариваю", — сказал он судье.

Служба безопасности Шакиры попросила Валтиера прекратить посылать ей подарки и публиковать информацию о ней в Интернете.

Но они обеспокоились, когда заметили пост в Instagram, в котором он якобы хвастался тем, что посетил дом артистки в Майами-Бич. Во вторник, когда он предстал перед судом, прокуратура попросила заключить его под стражу. Судья приказал Валтьеру держаться подальше от Шакиры и не общаться, несмотря на заявления подозреваемого, что они женаты. Тогда судья удвоил сумму залога до 100 000 долларов и приказал Валтьеру прекратить отправлять посылки и пытаться поговорить с Шакирой. В предыдущем посте вероятный сталкер писал о том, как женится на певице и откроет с ней бизнес. Он рассказал о своих отношениях с детьми артистки и назвал их имена.

Певица Шакира. Фото: Reuters

"Шакира хочет быть американкой и разделить оставшуюся жизнь со мной, мы будем владеть транспортным бизнесом, петь песни, управлять и владеть корпорацией по производству одежды по всему миру", — написал он.

Валтьер имеет криминальную историю, которая тянется с 1988 года, и был арестован по обвинениям, включая наркотики, нападение при отягчающих обстоятельствах, вождение в нетрезвом состоянии и опьянение в общественных местах. Согласно данным, последний раз его арестовывали в Эль-Пасо в 2019 году за совершение преступления.

Арест за преследование произошел несколько месяцев спустя после того, как Шакира урегулировала свое дело о налоговом мошенничестве в Испании. Ее оштрафовали на 5 миллионов долларов в дополнение к налоговому счету на 19 миллионов долларов за финансовое мошенничество.

Певица, чье состояние составляет примерно 304 миллиона долларов, настаивала на своей невиновности, но сказала, что приняла решение "защитить своих детей".

Певица Шакира с сыновьями. Фото: Reuters

"Я очень восхищаюсь теми, кто боролся с этой несправедливостью до конца, но для меня сегодня победа означает иметь время для моих детей и моей карьеры", — сказала она в заявлении.

Она также раскритиковала испанские власти за их преследование, сказав, что ее дело похоже на другие, когда власти преследовали "спортсменов и других высокопоставленных лиц". По ее словам, такие случаи истощают "энергию, время и покой этих людей годами".

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