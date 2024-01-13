Чоловіка, який прийшов з ножем до Аріани Гранде, засудили на три роки

Співачка Аріана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/

Сталкер Аріани Гранде Аарон Зебулун Ізраель Браун був визнаний винним і буде засуджений до трьох років і восьми місяців ув'язнення. У 2021 році Браун вривався в маєток Гранде в Голлівуд-Хіллз щонайменше 92 рази — у тому числі один раз, будучи озброєним мисливським ножем.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Одержимий Аріаною Гранде сталкер 10 років не зможе до неї наближатися

Незважаючи на те, що тоді вона отримала п’ятирічний обмежувальний ордер проти нього, він не злякався та порушив її право у Монтесіто у 2022 році.

Цього тижня окружний прокурор округу Санта-Барбара оголосив, що Браун визнав себе винним у злочинах. Крім тюремного терміну, Браун також отримає запобіжний захід, який цього разу діятиме 10 років. Йому буде заборонено не тільки перебувати у фізичній присутності Гранде, але й контактувати з нею.

Браун проникав у будинок Гранде в Голлівудських пагорбах понад 90 разів протягом семи місяців з лютого по вересень 2021 року.

У вересні Браун увійшов на територію і розмахував мисливським ножем, кричачи на охорону Гранде: "Я вб*ю вас і її!". Він намагався втекти, коли на місце події викликали поліцію, але сварка закінчилася тим, що його затримали.

Гранде отримала п'ятирічний обмежувальний ордер проти Брауна і через місяць після вторгнення з ножем продала маєток Голлівуд-Гіллз за 14 мільйонів доларів.

Одержимість Брауна нею, очевидно, не вгамувалася, оскільки з 26 травня по 26 червня 2022 року він надсилав їй грізні повідомлення в Instagram.

Він увірвався до її будинку в Монтесіто 26 червня, використовуючи викрутку, щоб перерізати її телефонні лінії та дроти до системи сигналізації. Гранде не було під час вторгнення в будинок, що поліція вигнала Брауна.

Очевидно, Браун використовував Інтернет, щоб точно визначити її адресу та з’ясувати, як обійти її систему безпеки.

Крім того, очевидно, він був зосереджений на приватному житті та роботі співачки, і мав у своєму розпорядженні понад 2000 відео або зображень Гранде.

Нагадаємо, чоловіка, який називав Шакіру своєю дружиною, заарештували біля її будинку.

Раніше син Тома Генкса голіруч дав відсіч грабіжнику.