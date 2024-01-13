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Мужчину, который пришел с ножом к Ариане Гранде, осудили на три года

13 января 2024 15:50
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Мужчину, пришедшего с ножом к Ариане Гранде, осудили на три года
Певица Ариана Гранде. Фото: instagram.com/arianagrande/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Сталкер Арианы Гранде Аарон Зебулун Израэль Браун был признан виновным и будет приговорен к трем годам и восьми месяцам заключения. В 2021 году Браун врывался в имение Гранде в Голливуд-Хиллз не менее 92 раз — в том числе один раз, будучи вооруженным охотничьим ножом.

Об этом пишет Daily Mail.

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Несмотря на то, что она получила пятилетний ограничительный ордер против него, он не испугался и нарушил ее право в Монтесито в 2022 году.

На этой неделе окружной прокурор округа Санта-Барбара объявил, что Браун признал себя виновным в преступлениях. Кроме тюремного срока, Браун также получит меру пресечения, которая в этот раз будет действовать 10 лет. Ему будет запрещено не только находиться в физическом присутствии Гранде, но и с ней контактировать.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Браун проникал в имение Гранде в Голливудских холмах более 90 раз в течение семи месяцев с февраля по сентябрь 2021 года.

В сентябре Браун вошел на территорию и размахивал охотничьим ножом, крича на охрану Гранде: "Я убью вас и ее!". Он пытался скрыться, когда на место происшествия вызвали полицию, но ссора закончилась тем, что его задержали.

Гранде получила пятилетний ограничительный ордер против Брауна и через месяц после вторжения с ножом продала имение Голливуд-Хиллз за 14 миллионов долларов.

 

Одержимость Брауна ею, очевидно, не унялась, поскольку с 26 мая по 26 июня 2022 года он посылал ей грозные сообщения в Instagram.

Он ворвался в ее дом в Монтесито 26 июня, используя отвертку, чтобы перерезать ее телефонные линии и провода в системе сигнализации. Гранде не было во время вторжения в доме, полиция выгнала Брауна.

Очевидно, Браун использовал Интернет, чтобы точно определить ее адрес и выяснить, как обойти систему безопасности.

Кроме того, скорее всего он был сосредоточен на частной жизни и работе певицы, и располагал более чем 2000 видео и изображений Гранде.

Напомним, мужчину, который называл Шакиру своей женой, арестовали возле ее дома.

Ранее сын Тома Хенкса голыми руками дал отпор грабителю.

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