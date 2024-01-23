Чому позов до Департ‘є про сексуальне насильство відхилили

Жерар Депардьє. Фото: Action Press/Shutterstock

Пропутінського французького актора Жерара Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві не менше 16 жінок. Позов від Елен Даррас відхилили через термін давності.

Про це пише Le Parisien.

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Позов від акторки Елени Даррас, який вона подала у вересні 2023 року відхили через закінчення терміну давності.

У 2007 році Елен Даррас була статисткою на зйомках фільму Фаб'єна Онтеньєнте "Диско". Про те, як Депардьє поводив себе з нею вона розповіла виданню Complément d’Enquête. На той момент дівчині було 26 років.

"Він некерований. Він дивиться на мене, як на шматок м'яса. У мене ультравузька сукня, він притягує мене до себе за талію, потім проводить рукою по моїх стегнах, по моїх сідницях…", — розповіла акторка і зазначила, що він був нетверезий.

Жерар Депардьє в фільмі "Диско". Фото: стоп-кадр

Жерар Депардьє запропонував Даррас піднятися до роздягальні, але вона відмовилась. За її словами, він не здавався і між дублями продовжував її обмацювати.

Елена Даррас у фільм "Диско". Фото: стоп-кадр

Позов був відхилений, адже термін давності минув — ймовірний злочин стався у 2007, а суд розслідує лише ті справи, які сталися не більше 6 років тому.

Елен Даррас не єдина жінка, яка розповіла про сексуальне насилля з боку Жерара Депардьє. У справі є свідчення ще щонайменше 15 жінок, яка триває з 2020 року.

7 грудня 2023 року вийшов документальний фільм, після чого репутація актрка постраждала ще більше. Йогопозбавили почестей у Квебеку та Бельгії, а його воскову фігуру прибрали з престижного музею Гревен у Парижі.

Натомість Жерар Депардьє стверджує, що ніколи не ображав жінок. Одна з його ймовірно жертв не витримала і скоїла самогубство — французька акторка Еммануель Дебевер втопилась у Сені.

Раніше ми детальніше розповідали про цю страшну смерть.

Також пропутінського французького актора Депардьє звинуватили у сексуальному насильстві.