Почему иск к Департье о сексуальном насилии отклонили
Пропутинского французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии более 16 женщин. Иск от Элен Даррас отклонили из-за срока давности.
Об этом пишет Le Parisien.
Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии, однако один иск был отклонен
Иск от актрисы Элены Даррас, который она подала в сентябре 2023 года, отклонили по истечении срока давности.
В 2007 году Элен Даррас была статисткой на съемках фильма Фабьена Онтеньенте "Диско". О том, как Депардье вел себя с ней, она рассказала изданию Complément d'Enquête. В тот момент девушке было 26 лет.
"Он неуправляемый. Он смотрит на меня, как на кусок мяса. У меня ультраузкое платье, он притягивает меня к себе за талию, потом проводит рукой по моим бедрам, по ягодицам…", — рассказала актриса и отметила, что он был нетрезв.
Жерар Депардье предложил Даррас подняться в раздевалку, но она отказалась. По ее словам, он не сдавался и между дублями продолжал ее ощупывать.
Иск был отклонен, ведь срок давности истек — вероятное преступление произошло в 2007 году, а суд расследует только те дела, которые произошли не более 6 лет назад.
Элен Даррас не единственная женщина, рассказавшая о сексуальном насилии со стороны Жерара Депардье. По делу есть свидетельство еще не менее 15 женщин, которое длится с 2020 года.
7 декабря 2023 года вышел документальный фильм, после чего репутация актера пострадала еще больше. Его лишили почестей в Квебеке и Бельгии, а его восковую фигуру убрали из престижного музея Гревен в Париже.
Жерар Депардье утверждает, что никогда не оскорблял женщин. Однако одна из его, вероятно, жертв не выдержала и совершила самоубийство — французская актриса Эммануэль Дебевер утонула в Сене.
Раньше мы подробнее рассказывали об этой страшной смерти.
Также пропутинский французский актер Депардье был обвинен в сексуальном насилии.
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