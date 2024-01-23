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Почему иск к Департье о сексуальном насилии отклонили

23 января 2024 15:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Почему иск к Департье о сексуальном насилии отклонили
Жерар Депардье. Фото: Action Press/Shutterstock
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Пропутинского французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии более 16 женщин. Иск от Элен Даррас отклонили из-за срока давности.

Об этом пишет Le Parisien.

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Иск от актрисы Элены Даррас, который она подала в сентябре 2023 года, отклонили по истечении срока давности.

В 2007 году Элен Даррас была статисткой на съемках фильма Фабьена Онтеньенте "Диско". О том, как Депардье вел себя с ней, она рассказала изданию Complément d'Enquête. В тот момент девушке было 26 лет.

"Он неуправляемый. Он смотрит на меня, как на кусок мяса. У меня ультраузкое платье, он притягивает меня к себе за талию, потом проводит рукой по моим бедрам, по ягодицам…", — рассказала актриса и отметила, что он был нетрезв.

Жерар Депардье
Жерар Депардье в фильме "Диско". Фото: стоп-кадр

Жерар Депардье предложил Даррас подняться в раздевалку, но она отказалась. По ее словам, он не сдавался и между дублями продолжал ее ощупывать.

Иск был отклонен, ведь срок давности истек — вероятное преступление произошло в 2007 году, а суд расследует только те дела, которые произошли не более 6 лет назад.

Елена Даррас в фильме "Диско". Фото: стоп-кадр
Елена Даррас в фильме "Диско". Фото: стоп-кадр

Элен Даррас не единственная женщина, рассказавшая о сексуальном насилии со стороны Жерара Депардье. По делу есть свидетельство еще не менее 15 женщин, которое длится с 2020 года.

7 декабря 2023 года вышел документальный фильм, после чего репутация актера пострадала еще больше. Его лишили почестей в Квебеке и Бельгии, а его восковую фигуру убрали из престижного музея Гревен в Париже.

Жерар Депардье утверждает, что никогда не оскорблял женщин. Однако одна из его, вероятно, жертв не выдержала и совершила самоубийство — французская актриса Эммануэль Дебевер утонула в Сене.

Раньше мы подробнее рассказывали об этой страшной смерти.

Также пропутинский французский актер Депардье был обвинен в сексуальном насилии.

Франция
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Жерар Депардье

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