Cоня Морозюк заявила, що їй було боляче дивитись на затримання Романа Гринкевича

Українська художниця Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитра Гордона"

Скандальна художниця Соня Морозюк розповіла, як сприйняла арешт майбутнього свекра Ігоря Гринкевича та екснареченого Романа Гринкевича. Їй було боляче дивитись на світлини затримання.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Соня Морозюк вважає, що Ігоря Гринкевича затримали за хабар

Журналіст Дмитро Гордон запитав українську художницю Соню Морозюк, чи розуміє вона за що саме затримали Ігоря і Романа Гринкевичів. Дівчина була заручена з ймовірним корупціонером Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкрадані грошей Міноборони.

"Так, я розумію. Батька затримали за хабар, а Романа за те, що йому оголосили підозру. Ви розумієте, що я не рахувала гроші родини. Тим паче, Ігор — тато Романа і він був моїм нареченим. Я Ігоря бачила не дуже багато разів. Мені не притаманно рахувати чужі гроші. Мене це мало цікавить, я сама заробляю", — розповіла Морозюк.

Художниця вкотре заявила, що не знала про справи родини Гринкевичів, не запитувала, як вони заробили статки та чим займається її наречений. Також Морозюк намагалась уникнути запитання Гордона про хабарництво Ігоря Гринкевича, який намагався за 500 тисяч доларів зняти арешт зі свого майна.

Соня Морозюк — "обличчя корупції України"

Журналіст припустив, що, якщо чоловік мав змогу заплатити такі великі гроші, то ймовірно він вкрав набагато більше. Втім, Морозюк так і не висловила свою думку щодо цього.

"Не знаю. Це взагалі дуже складне питання. Я думаю, що в нас є суд, який вивчить всі матеріали справи і видасть вирок. Це все, що я можу сказати. Рахувати, скільки там могли дати чи скільки дали, я не компетентна в цьому. Я не хочу говорити те, чого я не знаю. Я хочу відповідати стосовно звинувачень, які полетіли у мене. З мене зробили цапа-відбувайла і мені здається, що акцент увагу було зміщено на мене", — обурилась художниця.

Син скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича — Роман. Фото: скриншот з відео

Соня Морозюк вважає, що журналісти звинуватили у корупціїї її, втім вона ні в чому не винна. На її думку, вона навпаки намагається робити все для перемоги України.

"Я не розумію, чому саме з мене зробили обличчя корупції в державі. Я художниця, я митець, я навпаки щосили намагаюсь приблизити той час, коли це пекло для нас скінчиться. Я дуже багато виступала, працювала і придумувала креативні штуки, щоб збирати гроші", — сказала дівчина.

Соня Морозюк засмутилась, коли Романа Гринкевича затримали

Художниця розповіла, якою була її реакція на арешт на той момент майбутнього свекра Ігоря Гринкевича. Вона була сильно здивована і не очікувала такого.

"Матюкатись можна? Я була в ах*ує. Я була дуже здивована, коли затримали Ігоря м‘яко кажучи. Ви ж розумієте, що ніхто не набирав мене зранку і не казав: "Я йду давати хабар"? Я була в шоці", — розповіла Морозюк.

Однак, арешт її екснареченого Романа дівчина ще важче пережила. Це художницю дуже засмутило.

"Коли затримали Романа, ми не були на той час разом. Я скажу чесно, що дивитися відео і фото з затримання Романа — мені було боляче і неприємно", — поділилась Морозюк.

Соня Морозюк і Роман Гринкевич. Фото: скрин зі сторіс Романа Гринкевича

Дівчина не змогла відповісти на питання журналіста, чи було їй шкода Романа, втім вона зізналась, що досі кохала його.

Нагадаємо, що художниця Соня Морозюк пояснила, хто купив їй дороговартісну майстерню та скільки насправді вона коштує. Також дівчина зізналась, як покинула свого екснареченого Романа Гринкевича, якому вручили підозру щодо відмивання грошей військових.