Cоня Морозюк заявила, что ей было больно смотреть на задержание Романа Гринкевича

Украинская художница Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитрия Гордона"

Скандальная художница Соня Морозюк рассказала, как восприняла арест будущего свекра Игоря Гринкевича и экс-жениха Романа Гринкевича. Ей было больно смотреть на фотографии задержания.

Об этом она рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

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Соня Морозюк считает, что Игоря Гринкевича задержали за взятку

Журналист Дмитрий Гордон спросил украинскую художницу Соню Морозюк, понимает ли она, за что именно задержали Игоря и Романа Гринкевичей. Девушка была обручена с вероятным коррупционером Романом Гринкевичем, подозреваемым в хищении денег Минобороны.

"Да, я понимаю. Отца задержали за взятку, а Романа за то, что ему объявили подозрение. Вы понимаете, что я не считала деньги семьи. Тем более, Игорь — папа Романа и он был моим женихом. Я Игоря видела не очень много. раз. Мне не свойственно считать чужие деньги. Меня это мало интересует, я сама зарабатываю", — рассказала Морозюк.

Художница в очередной раз заявила, что не знала о делах семьи Гринкевичей, не спрашивала, как они заработали состояние и чем занимается ее жених. Также Морозюк пыталась избежать вопроса Гордона о взяточничестве Игоря Гринкевича, пытавшегося за 500 тысяч долларов снять арест со своего имущества.

Соня Морозюк — "лицо коррупции Украины"

Журналист предположил, что если мужчина имел возможность заплатить такие большие деньги, то вероятно он украл гораздо больше. Впрочем, Морозюк так и не высказала свое мнение на этот счет.

"Не знаю. Это вообще очень сложный вопрос. Я думаю, что у нас есть суд, который изучит все материалы дела и выдаст приговор. Это все, что я могу сказать. Считать, сколько там могли дать или сколько дали, я не компетентна в этом. Я не хочу говорить то, чего я не знаю. Я хочу отвечать на полетевшие у меня обвинения. Из меня сделали козла отпущения и мне кажется, что акцент внимание было смещено на меня", — возмутилась художница.

Сын скандального львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – Роман. Фото: скриншот с видео

Соня Морозюк считает, что журналисты обвинили в коррупции ее, впрочем, она ни в чем не виновата. По ее мнению, она, наоборот, пытается делать все для победы Украины.

"Я не понимаю, почему именно из меня сделали лицо коррупции в государстве. Я художница, я творець, я наоборот вовсю пытаюсь приблизить то время, когда этот ад для нас кончится. Я очень много выступала, работала и придумывала креативные штуки, чтобы собирать деньги", — сказала девушка.

Соня Морозюк расстроилась, когда Роман Гринкевич был задержан

Художница рассказала, какова была ее реакция на арест на тот момент будущего свекра Игоря Гринкевича. Она была сильно удивлена и не ожидала такого.

"Материться можно? Я была в ах*е. Я была очень удивлена, когда задержали Игоря мягко говоря. Вы же понимаете, что никто не набирал меня утром и не говорил: "Я иду давать взятку"? Я была в шоке", — рассказала Морозюк.

Однако арест ее экс-жениха Романа девушка еще труднее пережила. Это художницу очень расстроило.

"Когда задержали Романа, мы не были тогда вместе. Я скажу честно, что смотреть видео и фото по задержанию Романа — мне было больно и неприятно", — поделилась Морозюк.

Соня Морозюк и Роман Гринкевич. Фото: сундуков со страсов Романа Гринкевича

Девушка не смогла ответить на вопрос журналиста, было ли ей жаль Романа, однако она призналась, что на тот момент до сих пор любила его.

Напомним, что художница Соня Морозюк объяснила, кто купил ей дорогую мастерскую и сколько на самом деле она стоит. Также девушка призналась, как покинула своего экс-жениха Романа Гринкевича, которому вручили подозрение об отмывании денег военных.