Скандальна художниця Соня Морозюк зізналась, звідки гроші на дороговартісну майстерню і Porsche

Українська художниця Соня Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитра Гордона"

Українська художниця Соня Морозюк вперше розповіла скільки має нерухомості та за чиї гроші вона була куплена. Вона запевняє, що нічого не брала у свого екснареченого Романа Гринкевича, якого підозрюють у розкраданні державних коштів.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Дмитру Гордону.

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Українська художниця Соня Морозюк, яка потрапила у скандал через свої заручини з екснареченим Романом Гринкевичем, нарешті детально розповіла про свої доходи.

Її колишнього хлопця та його сім'ю підозрюють у розкрадані 1 мільярда гривень з бюджету Міноборони. Дівчину ж медіа звинуватили у їхньому витрачанні — начебто екснаречений за гроші військових виконував її забаганки.

Соня Морозюк прийшла на інтерв'ю у новому образі — коротко підстриглась і емоційно доводила журналісту Дмитру Гордону, що не брала грошей у Гринкевичів. Вона стверджує, що немає нічого такого у тому, щоб мати люксовий автомобіль.

"У мене є Porsche 2015 року. Машині 9 років, це не новий автомобіль! Він не був придбаний у салоні. Так це Porsche. Ну так вийшло", — розповіла художниця.

Також скандальна художниця пояснила, що ніколи не платила за банерну рекламу на торговому центрі "Гулівер" у Києві. Вона ще влітку минулого року уклала з ними договір і отримала цю послугу безкоштовно, хоча для інших вона коштує — 1 мільйон гривень.

"У мене особисто ніхто з журналістів або з блогерів, які активно роздумухували ситуацію не запитували: "Скільки ти заплатила Гуліверу?". Я б відповіла, що не платила Гуліверу. Тому що в нас є документ — це меморандум про співпрацю, який був складений 25 липня, про те, що в нас є спільні проєкти і відповідно якісь домовленості стосовно можливості моєї подальшої реклами", — розповіла Соня.

Журналісти підозрювали Морозюк і в недоброчесному придбанні майстерні у період, коли вона була в стосунках з Гринкевичем. Її вартість попередньо оцінювали у 25 тисяч доларів, але, зі слів художниці, коштувала вона значно менше.

"Я придбала її 27 листопада за 4,6 мільйонів гривень — це далеко не 250 тисяч доларів. Частину грошей я позичила в свого тата. Так сталось, що я в інстаграмі розповіла, що хочу придбати собі приміщення під майстерню і моя знайома продавала свою галерею. Запропонувала мені і я погодилась", — додала дівчина.

Соня Морозюк і Роман Гринкевич. Фото: скрин зі сторіс Романа Гринкевича

Ще одним звинуваченням у бік художниці було придбання двох квартир, втім вона запевняє, що має лише одну. У інших — вона отримала лише частку. Всі купівлі були проведення за рік і більше до стосунків з ймовірним корупціонером.

"У мене є моя кватира, яка була придбана 2 червня 2022 року у Києві. До знайомства з Романом Гринкевичем. Також в мене є частка в квартирі мого тата, купленій 2 серпня 2022 року — це 15%. І ще в мене є частка у квартирі в Харкові, яка була куплена у 2010 році, коли розлучались мої батьки", — пояснила Морозюк.

Під час розмови художниця також додала документи, які підтвердили її слова, однак раніше вона розповідала інші факти.

Скільки насправді коштує майстерня Соні Морозюк?

Журналісту Дмитру Гордону Соня назвала ціну — 4,6 мільйонів гривень, що приблизно 118 тисяч доларів. Така ціна вказана і в документі, який вона надала.

Документ про купівлю майстерні Сонею Морозюк. Фото: стоп-кадр шоу "В гостях у Дмитра Гордона"

Однак, в інтерв'ю СТБ у грудні 2023 року Морозюк розповідала, що ціна майстерні була 250 тисяч доларів. Чому дівчина тоді назвала таку ціну — невідомо.

Нагадаємо, ДБР арештовувало майно художниці Соні Морозюк. Також ми розповідали з ким вона була одружена до стосунків з Романом Гринкевичем.