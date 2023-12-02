Дайте їй чизбургер — Ніколь Кідман затролили за фото без штанів

Акторка Ніколь Кідман. Фото: instagram.com/nicolekidman/

Ніколь Кідман потрапила аід жорсткий тролінг у соціальних мережах після того, як продемонструвала струнку фігуру без штанів. Зірку розкритикували за надмірну худорлявість.

Фото Кідман запостила у своїй соціальній мережі.

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Ніколь Кідман поділилася серією фотографій, щоб підтримати австралійський працвників музичної індустрії. Однак підписників більше зацікавила струнка фігура Кідман, і багато з фоловерів відкрито почали обговорювати її вагу.

Акторка Ніколь Кідман. Фото: instagram.com/nicolekidman/

Фанати Ніколь Кідман стурбовані її вагою. Фото: соціальні мережі

Фанати Ніколь Кідман стурбовані її вагою. Фото: соціальні мережі

"Хтось дайте їй чізбургер", — написав один юзер, а інший нагадав, що "їй потрібно поїсти".

"Зробіть їй подвійний сирний гамбургер з беконом і додатковим майонезом...дівчино, шкіра та кістки не виглядають добре!"

"Я люблю її, але вона просто занадто худа", — пишуть фоловери.

Акторка Ніколь Кідман. Фото: instagram.com/nicolekidman/

Однак знайшлися фанати, які стали на її захист.

"Ви серйозно? Деякі люди від природи худі і справді чизбургер? Найнездоровіша їжа, збагачена холестерином? Досить підло".

"Соромити худих так само жахливо, як і повних. Людям справді потрібно зосередитися на власному житті".

"Я не знаю, чи знаєте ви, як виглядає щастя, але вона виглядає досить щасливою та задоволеною!".

"Вона підтримує австралійську музику та благодійну організацію, яка підтримує психічне здоров’я музикантів. Будьте уважними", — коментують фоловери акторки.

Модель Ель Макферсон також зробила комплімент актрисі за її вигляд, коментуючи: "Підліток".

Нагадаємо, Ніколь Кідман оголила плечі на прем'єрі шпигунського серіалу.

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