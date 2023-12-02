Дайте ей чизбургер - Николь Кидман застрелили за фото без штанов

Дайте ей чизбургер — Николь Кидман затролили за фото без штанов
Николь Кидман попала под жесткий троллинг в социальных сетях после того, как продемонстрировала стройную фигуру без штанов. Звезду раскритиковали за чрезмерную худобу.
Фото Кидман запостила в своей социальной сети.
Николь Кидман обеспокоила фанатов
Николь Кидман поделилась серией фотографий, чтобы поддержать австралийских работников музыкальной индустрии. Однако подписчиков больше заинтересовала стройная фигура Кидман, и многие фолловеры открыто начали обсуждать ее вес.
"Кто-то дайте ей чизбургер", — написал один юзер, а другой напомнил, что "ей нужно поесть".
"Сделайте ей двойной чизбургер с беконом и дополнительным майонезом...дамочка, кожа и кости не выглядят хорошо!".
"Я люблю ее, но она просто слишком худая", — пишут фоловеры.
Однако нашлись фаны, вставшие на ее защиту.
"Вы серьезно? Некоторые люди от природы худые и действительно чизбургер? Самая нездоровая пища, обогащенная холестерином? Достаточно подло".
"Хейтить худых так же ужасно, как и полных. Людям действительно нужно сосредоточиться на собственной жизни".
"Я не знаю, знаете ли вы, как выглядит счастье, но она выглядит довольно счастливой!".
"Она поддерживает австралийскую музыку и благотворительную организацию, которая поддерживает психическое здоровье музыкантов. Будьте внимательны", — комментируют фоловеры актрисы.
Модель Эль МакФерсон также сделала комплимент актрисе за ее внени вид, комментируя: "Подросток".
Напомним, Николь Кидма обнажила плечи на премьере шпионского сериала.
Ранее Николь Кидман показала интимное фото с мужем.
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