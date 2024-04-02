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Дантес зняв штани, а Дурнєв показав торс — відомі зірки оголилися заради благодійного збору

2 квітня 2024 11:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дантес та Дурнєв роздяглися на сцені заради військових — відео
Шоумен Олексій Дурнєв та співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/aleksey_durnev/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відомий український шоумен Олексій Дурнєв та співак Володимир Дантес здивували прихильників відвертими образами. Артисти оголилися заради благодійного збору.

Про це повідомляє телеграм-канал "Культурна прачечна".

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В понеділок, 1 квітня стартував великий українській тур "ПОЖЕЖІ", в рамках якого шоумен Олексій Дурнєв та співак Володимир Дантес відвідають 12 українських міст. Під час першого виступу у Сумах, артисти неабияк здивували шанувальників.

Заради донату на потреби ЗСУ в розмірі 50 тис. грн, Дантес із Дурнєвим оголилися прямо на сцені.

Коханий Кацуріної першим зняв штани та засвітив перед шанувальниками "сімейки", а шоумен зняв футболку та стояв на сцені лише у джинсах.

В той момент коли Дурнєв оголився, Дантес впав на сцену та почав кружляти по підлозі.

"В новинах — Дурнєв і Дантес роздяглися за 50 к. Блін, я вже к*нчив, реально", — пожартував співак.

Дантес зняв штани, а Дурнєв показав торс — відомі зірки оголилися заради благодійного збору - фото 1
Дурнєв зняв штани заради благодійного збору. Фото: скриншот Telegram
Дантес зняв штани, а Дурнєв показав торс — відомі зірки оголилися заради благодійного збору - фото 2
Дантес зняв штани заради благодійного збору. Фото: скриншот Telegram

Артисти туром "ПОЖЕЖА" заробляють не лише на свої потреби, частина коштів з проданих квитків йде на допомогу нашим Збройним Силам України.

Нагадаємо, ми раніше писали, що Дантеса обматюкали на ринку під час зйомки популярного проєкту "Мультитрек". Також музикант запалив у новому кліпі із відвертими красунями.

скандал
ЗСУ
Володимир Дантес
благодійність
Олексій Дурнєв
шоу-бізнес
українські зірки

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