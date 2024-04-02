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Дантес снял штаны, а Дурнев показал торс — известные звезды обнажились ради благотворительного сбора

2 апреля 2024 11:38
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дантес и Дурнев разделись на сцене военных.
Шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/aleksey_durnev/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известный украинский шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес удивили поклонников откровенными образами. Артисты обнажились ради благотворительного сбора.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Культурная прачечная".

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В понедельник, 1 апреля стартовал большой украинский тур "ПОЖЕЖА", в рамках которого шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес посетят 12 украинских городов. Во время первого выступления в Сумах, артисты изумили поклонников.

Ради доната на нужды ВСУ в размере 50 тыс. грн, Дантес с Дурневым обнажились прямо на сцене.

Любимый Кацуриной первым снял штаны и засветил перед поклонниками "семейки", а шоумен снял футболку и стоял на сцене только в джинсах.

В тот момент когда Дурнев обнажился, Дантес упал на сцену и стал кружить по полу.

"В новостях — Дурнев и Дантес разделись за 50 к. Блин, я уже к*нчил, реально", — пошутил певец.

Дантес снял штаны, а Дурнев показал торс — известные звезды обнажились ради благотворительного сбора - фото 1
Дурнев снял штаны ради благотворительного сбора. Фото: скриншот Telegram
Дантес снял штаны, а Дурнев показал торс — известные звезды обнажились ради благотворительного сбора - фото 2
Дантес снял штаны ради благотворительного сбора. Фото: скриншот Telegram

Артисты туром "ПОЖЕЖА" зарабатывают не только на свои нужды, часть средств из проданных билетов идет на помощь нашим Вооруженным Силам Украины.

Напомним, мы ранее писали, что Дантеса обматерили на рынке во время съемки популярного проекта "Мультитрек". Также музыкант зажег в новом клипе с откровенными красавицами.

скандал
ВСУ
Владимир Дантес
благотворительность
Алексей Дурнев
шоу-бизнес
украинские звезды

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