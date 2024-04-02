Дантес и Дурнев разделись на сцене военных.

Шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/aleksey_durnev/

Известный украинский шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес удивили поклонников откровенными образами. Артисты обнажились ради благотворительного сбора.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Культурная прачечная".

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В понедельник, 1 апреля стартовал большой украинский тур "ПОЖЕЖА", в рамках которого шоумен Алексей Дурнев и певец Владимир Дантес посетят 12 украинских городов. Во время первого выступления в Сумах, артисты изумили поклонников.

Ради доната на нужды ВСУ в размере 50 тыс. грн, Дантес с Дурневым обнажились прямо на сцене.

Любимый Кацуриной первым снял штаны и засветил перед поклонниками "семейки", а шоумен снял футболку и стоял на сцене только в джинсах.

В тот момент когда Дурнев обнажился, Дантес упал на сцену и стал кружить по полу.

"В новостях — Дурнев и Дантес разделись за 50 к. Блин, я уже к*нчил, реально", — пошутил певец.

Дурнев снял штаны ради благотворительного сбора. Фото: скриншот Telegram

Дантес снял штаны ради благотворительного сбора. Фото: скриншот Telegram

Артисты туром "ПОЖЕЖА" зарабатывают не только на свои нужды, часть средств из проданных билетов идет на помощь нашим Вооруженным Силам Украины.

Напомним, мы ранее писали, что Дантеса обматерили на рынке во время съемки популярного проекта "Мультитрек". Также музыкант зажег в новом клипе с откровенными красавицами.