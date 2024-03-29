Дантес презентував новий драйвовий кліп Я залишусь молодим — відео

Співак Володимир Дантес. Фото: менеджмент артиста

Відомий український співак Володимир Дантес презентував новий кліп на пісню "Я залишусь молодим". Новий трек суттєво відрізняється від звичного стилю артиста.

Відповідний ролик був опублікований на YouTube.

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На кардинальні зміни музиканта надихнули вірші дисидента Василя Стуса. Завдяки його поезії Дантес усвідомив, що потрібно цінувати свою молодість.

Новим кліпом співак хотів показати те, що не можна відкладати своє життя на післявоєнний час. Артист не вкладав глибоких сенсів у свою композицію, а лише закликав українців цінувати нашу рутину, адже щоденні маленькі справи — це і є життя.

Кадри зі зйомок кліпу "Я залишусь молодим". Фото: менеджмент артиста

"У якийсь момент я зрозумів, що абсолютно перестав бути ефективним чи хоча б радіти життю. Вирішив, що це терміново треба міняти. Зараз є запал по-новому проживати життя – корисно, якісно, бо саме зараз варто об'єднуватись навколо себе і один одного", — пояснив Дантес.

По-новому поглянути на своє життя артиста надихнув письменник-дисидент Василь Стус. Попри важке життя, він завжди залишався незламним та навіть перебуваючи у в'язниці, своїми листами виховував сина. Саме завдяки творчості письменника, у Дантеса народилась пісня "Я залишусь молодим".

Кадри зі зйомок кліпу "Я залишусь молодим". Фото: менеджмент артиста

У кліпі фігурують дві особистості музиканта. Одна намагається відповідати правилам суспільства, а інша "йде у відрив".

Кадри зі зйомок кліпу "Я залишусь молодим". Фото: менеджмент артиста

Співак підкреслює, що в житті кожної людини є негаразди та негативний досвід, однак не варто на них зациклюватися та заганяти себе у депресивний стан.

Важливо дати собі прожити ці негативні емоції та знову повертатись до життя.

Новий кліп для Володимира Дантеса зняла відома режисерка Таня Муіньо.

Нагадаємо, співака Дантеса обматюкали на ринку під час зйомок проєкту "Мультитрек". А також Дантес прокоментував скандал із Гринкевичем.