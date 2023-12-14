Дантес зробив нове татуювання на обличчі
Український співак Володимир Дантес зробив собі татуювання на обличчі. Артист натякнув, що причиною такого рішення стали діти його коханої Даші Кацуріної.
Про це він розповів у своєму instagram.
Володимир Дантес у соцмережі показав своє нове татуювання у вигляді сумного та веселого смайлика. Він розповів, що вчора він з командою заїхав додому до Даші Кацуріної. Там йому довелося змінити зовнішність.
"Коли вдома є діти, вони можуть робити будь-які татуювання — де завгодно", — пояснив історію створення тату співак.
Ймовірно, що це татуювання несправжнє, проте співак деталі не уточнив. Сьогодні, 14 грудня, він та його команда продовжили свій тур і поїхали до Ужгорода давати наступний концерт.
Нагадаємо Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина.
Раніше Володимир Дантес показав, як ніжиться з Кацуріною.
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