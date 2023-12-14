Дантес зробив нове татуювання на обличчі

Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Український співак Володимир Дантес зробив собі татуювання на обличчі. Артист натякнув, що причиною такого рішення стали діти його коханої Даші Кацуріної.

Про це він розповів у своєму instagram.

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Володимир Дантес у соцмережі показав своє нове татуювання у вигляді сумного та веселого смайлика. Він розповів, що вчора він з командою заїхав додому до Даші Кацуріної. Там йому довелося змінити зовнішність.

"Коли вдома є діти, вони можуть робити будь-які татуювання — де завгодно", — пояснив історію створення тату співак.

Володимир Дантес з татуюванням. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Ймовірно, що це татуювання несправжнє, проте співак деталі не уточнив. Сьогодні, 14 грудня, він та його команда продовжили свій тур і поїхали до Ужгорода давати наступний концерт.

Нагадаємо Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина.

Раніше Володимир Дантес показав, як ніжиться з Кацуріною.