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Дантес зробив нове татуювання на обличчі

14 грудня 2023 14:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Дантес зробив нове татуювання на обличчі
Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Український співак Володимир Дантес зробив собі татуювання на обличчі. Артист натякнув, що причиною такого рішення стали діти його коханої Даші Кацуріної.

Про це він розповів у своєму instagram.

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Володимир Дантес у соцмережі показав своє нове татуювання у вигляді сумного та веселого смайлика. Він розповів, що вчора він з командою заїхав додому до Даші Кацуріної. Там йому довелося змінити зовнішність.

"Коли вдома є діти, вони можуть робити будь-які татуювання — де завгодно", — пояснив історію створення тату співак.

Володимир Дантес
Володимир Дантес з татуюванням. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Ймовірно, що це татуювання несправжнє, проте співак деталі не уточнив. Сьогодні, 14 грудня, він та його команда продовжили свій тур і поїхали до Ужгорода давати наступний концерт.

Нагадаємо Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина.

Раніше Володимир Дантес показав, як ніжиться з Кацуріною.

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