Дантес сделал новую татуировку на лице

Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Украинский певец Владимир Дантес сделал татуировку на лице. Артист намекнул, что причиной такого решения стали дети его возлюбленной Даши Кацуриной.

Об этом он рассказал в своем instagram.

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Владимир Дантес в соцсети показал свою новую татуировку в виде грустного и веселого смайлика. Он рассказал, что вчера он с командой заехал домой к Даше Кацуриной. Там ему пришлось изменить облик.

"Когда дома есть дети, они могут делать любые татуировки - где угодно", — объяснил историю создания тату певец.

Владимир Дантес с татуировкой. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Вероятно, что эта татуировка ненастоящая, однако певец детали не уточнил. Сегодня, 14 декабря, он и его команда продолжили свой тур и уехали в Ужгород давать следующий концерт.

Напомним, Кацурина умилила подписчиков видео, на котором Дантес учит ее сына.

Ранее Владимир Дантес показал, как нежится с Кацуриной.