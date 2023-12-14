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Дантес сделал новую татуировку на лице

14 декабря 2023 14:00
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Дантес сделал новую татуировку на лице
Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Украинский певец Владимир Дантес сделал татуировку на лице. Артист намекнул, что причиной такого решения стали дети его возлюбленной Даши Кацуриной.

Об этом он рассказал в своем instagram.

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Владимир Дантес в соцсети показал свою новую татуировку в виде грустного и веселого смайлика. Он рассказал, что вчера он с командой заехал домой к Даше Кацуриной. Там ему пришлось изменить облик.

"Когда дома есть дети, они могут делать любые татуировки - где угодно", — объяснил историю создания тату певец.

Владимир Дантес
Владимир Дантес с татуировкой. Фото: instagram.com/volodymyrdantes

Вероятно, что эта татуировка ненастоящая, однако певец детали не уточнил. Сегодня, 14 декабря, он и его команда продолжили свой тур и уехали в Ужгород давать следующий концерт.

Напомним, Кацурина умилила подписчиков видео, на котором Дантес учит ее сына.

Ранее Владимир Дантес показал, как нежится с Кацуриной.

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