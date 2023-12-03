Володимир Дантес показав як ніжиться з Кацуріною
Володимир Дантес показав рідкісне фото зі своєю дівчиною Дашею Кацуріною, на якому він ніжно її цілував. Дівчина зараз хворіє і Вова робить все, щоб вилікувати кохану і допомогти їй з дітьми.
Фото співак опублікував у своєму Instagram.
Піклується про кохану
Нещодавно підприємиця Даша Кацуріна розповіла, що захворіла на запалення навколомигдаликової клітковини (паранзиліт), яка виникає внаслідок проникнення інфекції за межі її капсули під час, або після тонзиліту. Така хвороба трапляється на 10-15 людей з 10 тисяч населення.
Спочатку дівчина показувала, як Володимир Дантес робить їй укол, пізніше їй вочевидь стало легше.
Вова показав, що вони з Дашею гуляють на подвір'ї. На фото він ніжно її цілує у щічку.
"Зробив укол, підняв на ноги, змусив тусити", — розповів артист про те, що відбувається на фото.
Також Даша показала кадри, як Вова обіймається з її молодшим сином Іваном і катає дітей на санчатах, поки мама відпочиває.
Нагадаємо, Володимиру Дантесу відмовили у зйомці різдвяного ролика.
Також ми писали, що Кацуріна розчулила підписників відео, на якому Дантес вчить її сина.
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