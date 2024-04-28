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Дантес зворушливо привітав Кацуріну з 29-річчям

28 квітня 2024 13:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дантес привітав Кацуріну з днем народження — фото
Дизайнерка Даша Кацуріна та співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

У неділю, 28 квітня дизайнерка Даша Кацуріна святкує свій 29-й день народження. Її коханий, співак Володимир Дантес щемливо привітав її зі святом.

Ніжні слова він написав на своїй сторінці в Instagram.

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Дантес зворушив теплим привітанням Кацуріної

Відомий артист написав зворушливе привітання для свої коханої. Зокрема, артист зізнався про те, що захоплюється її красою, силою та неймовірною енергетикою. Дантес зізнався бізнес-вумен в коханні. 

Виконавець доповнив публікацію романтичними світлинами з Кацуріною. На кадрах пара ніжно обіймається та цілується у своєму будинку у передмісті Києва.

"Ти дуже красива. Ти маєш неповторний смак. Ти вмієш приймати важкі рішення. Ти вмієш дружити. Ти іноді відчуваєш себе не впевненою, але це робить тебе найрішучішою. Ти неймовірна мама. Ти повертаєшся до своєї країни, коли навколо всі не радять цього робити.
Ти відкриваєш нові бізнеси в Україні, бо ти реально віриш в свій дім. Ти справжня дівчина, яка несе потужну girls power. Ти - моє кохання", — написав співак.

Кацуріна також показала. як її креативно привітав Дантес. Замість звичного торта, артист прикрасив свічкою паску з шоколадною глазур'ю. Бізнес-вумен подякувала коханому та загадала бажання.

Дантес привітав Кацуріну
Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Дизайнер вирішила провести своє свято у родинному колі.

Дети Кацуриной
Діти Кацуріної — син Іван та донька Саша. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Нагадаємо, ми раніше писали, що зіркова пара Володимир Дантес і Даша Кацуріна прийшли підтримати родичів полонених азовців. А також Кацуріна розповідала, як змінилося її життя після розлучення.

свята
День народження
привітання
відносини
шоу-бізнес
українські зірки
кохання

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