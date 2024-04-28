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Дантес трогательно поздравил Кацурину с 29-летием

28 апреля 2024 13:50
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Дантес поздравил Кацурину с днем рождения.
Дизайнер Даша Кацурина и певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

В воскресенье, 28 апреля дизайнер Даша Кацурина празднует свой 29-й день рождения. Ее любимый певец Владимир Дантес щемяще поздравил ее с праздником.

Нежные слова он написал на своей странице в Instagram.

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Известный артист написал трогательное поздравление своей любимой. В частности, артист признался, что восхищается ее красотой, силой и невероятной энергетикой. Дантес признался бизнес-вумен в любви.

Исполнитель дополнил публикацию романтическими фотографиями с Кацуриной. На кадрах пара нежно обнимается и целуется в своем доме в пригороде Киева.

"Ты очень красивая. Ты обладаешь неповторимым вкусом. Ты умеешь принимать трудные решения. Ты умеешь дружить. Ты иногда чувствуешь себя не уверенной, но это делает тебя самой решительной. Ты невероятная мама. Ты возвращаешься в свою страну, когда вокруг все не советуют этого делать. Ты открываешь новые бизнесы в Украине, потому что ты реально веришь в свой дом. Ты настоящая девушка, которая несет мощную girls power. Ты — моя любовь", — написал певец.

Кацурина тоже показала, как ее креативно поздравил Дантес. Вместо привычного торта, артист украсил свечой кулич с шоколадной глазурью. Бизнес-вумен поблагодарила любимого и загадала желание.

Дантес поздравил Кацурину
Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Дизайнер решила провести свой праздник в кругу семьи.

Дети Кацуриной
Дети Кацуриной – сын Иван и дочь Саша. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Напомним, мы ранее писали, что звездная пара Владимир Дантес и Даша Кацурин пришли поддержать родственников пленных азовцев. А также Кацурин рассказывала, как изменилась ее жизнь после развода.

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