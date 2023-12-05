Даша Квіткова готує великий благодійний івент з MONATIK та ALEKSEEV

Блогерка Даша Квіткова. Фото: менеджмент зірки

9 грудня у Києві відбудеться великий благодійний захід для всієї родини "Під подушкою", приурочений до Дня Святого Миколая. Ініціаторкою події стала інфлюенсерка та амбасадорка соціальних проєктів Даша Квіткова.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Благодійний івент має назву "Під подушкою". Гостей чекає великий концерт за участі зірок, презентація дитячої книги від спеціального гостя — MONATIK, фотоспейс та зустрічі з агентами благодійності, якими стануть відомі інфлюенсери, а також встановлення рекорду України за наймасовіший танцювальний флешмоб.

Даша Квіткова підтримає дітей, які борються з онкологєю. Фото: менеджмент зірки

В цей день в Respublika Park наживо прозвучать пісні ALEKSEEV, POSITIFF, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA. Ведучі заходу — співачка Оля Цибульська та Тимур Мірошниченко. Початок о 15:00.

"Друзі, я дуже чекала на цей день і нарешті готова розповісти вам про те, що ми з командою так натхненно готували останні декілька місяців. Мені болить серце за дітей, які всередині зараз переживають дві війни: в країні та зі здоровʼям. 9 грудня ми маємо можливість разом подарувати свято найменшим та зібрати кошти для діток, які сьогодні борються з раком і через це вимушені провести свята у лікарні. Вони, як ніколи потребують нашої з вами підтримки", — розповіла Даша Квіткова.

Благодійний захід "Під подушкою" пройде у партнерстві з фондом "Таблеточки", а його головною метою є збір на ліки для дітей, які ведуть свою власну війну з раком і через це проводять День Святого Миколая у лікарні.

Нагааємо, Alekseev заспівав українською для своєї коханої, росіянки Уляни Сінецької.

Раніше Монатік переніс концерт через траур за загиблими військовими 128-ї бригади.