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Даша Квиткова готовит большой благотворительный ивент с MONATIK и ALEKSEEV

5 декабря 2023 16:35
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Даша Квиткова готовит большой благотворительный ивент из MONATIK и ALEKSEEV
Блогерша Даша Квиткова. Фото: менеджмент звезды
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

9 декабря в Киеве состоится большое благотворительное мероприятие для всей семьи "Под подушкой", приуроченное ко Дню Святого Николая. Инициатором стала инфлюэнсер и посол социальных проектов Даша Квиткова.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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Благотворительный ивент называется "Под подушкой". Гостей ждет большой концерт с участием звезд, презентация детской книги от специального гостя — MONATIK, фотоспейс и встречи с агентами благотворительности, которыми станут известны инфлюэнсеры, а также установка рекорда Украины за массовый танцевальный флешмоб.

 

Даша Квиткова поддержит детей, борющихся с онкологией. Фото: менеджмент звезды.
Даша Квиткова поддержит детей, которые борются с онкологией. Фото: менеджмент звезды

В этот день в Respublika Park вживую прозвучат песни ALEKSEEV, POSITIFF, Анна Тринчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA. Ведущие мероприятия — певица Оля Цибульская и Тимур Мирошниченко. Начало в 15:00.

"Друзья, я очень ждала этого дня и наконец готова рассказать вам о том, что мы с командой так вдохновенно готовили последние несколько месяцев. У меня болит сердце за детей, которые сейчас переживают две войны: в стране и со здоровьем. 9 декабря мы имеем возможность вместе подарить праздник самым маленьким и собрать средства для деток, которые сегодня борются с раком и поэтому вынуждены провести праздники в больнице. Они, как никогда нуждаются в нашей с вами поддержке", — рассказала Даша Квиткова.

Благотворительное мероприятие "Под подушкой" пройдет в партнерстве с фондом "Таблеточки", а его главной целью является сбор на лекарства для детей, которые ведут свою собственную войну с раком и проводят День Святого Николая в больнице.

Напомним, Алексеев спел на украинском для своей возлюбленной, россиянки Ульяны Синецкой.

Ранее Монатик перенес концерт через траур по погибшим военным 128-й бригаде.

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